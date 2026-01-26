Dramatický pád lietadla v snehovej búrke! Po výbuchu vypukol obrovský požiar: Na palube bolo 8 ľudí

(Zdroj: X/ConflictAlarm, Getty Images)
WASHINGTON – V americkom štáte Maine sa pri štarte zrútilo súkromné prúdové lietadlo s ôsmimi ľuďmi na palube. Ich osud nie je známy, na mieste však vypukol rozsiahly požiar, napísala v noci na dnes agentúra Reuters. Príčina havárie nie je jasná.
Nehoda sa stala v nedeľu večer miestneho času (dnes nadránom SEČ) na letisku v Bangore. Zrúteným strojom bolo tryskové lietadlo Bombardier Challenger 600, uviedol Federálny úrad pre letectvo (FAA).
Na väčšine územia Maine vrátane Bangoru, tretieho najväčšieho mesta tohto štátu USA, platí varovanie pred snehovou búrkou. Na letisku v čase nehody snežilo, úrady však počasie nespomenuli ako možnú príčinu havárie.
