Smotánka je na obraze 30 rokov: Aha, ako vyzerala Judínyová, keď v Markíze začínala!

BRATISLAVA - Spoločenská relácia Smotánka už takmer tri desaťročia mapuje svet celebrít, noblesných večierkov a výnimočných udalostí. Od svojich začiatkov bez moderátora až po dnešnú podobu s ikonickou Erikou Judínyovou sa stala neodmysliteľnou súčasťou televízie Markíza. Aha, ako vyzerala moderátorka, keď v Markíze začínala!
Pri vyslovení slova Smotánka si väčšina divákov okamžite vybaví známu spoločenskú reláciu, ktorá už desaťročia patrí k stabilným pilierom vysielania TV Markíza. Smotánka sa postupne stala fenoménom slovenskej televíznej scény a neoddeliteľnou súčasťou víkendov mnohých domácností. Zľudovelý výrok „Kto sa neobjavuje v Smotánke, akoby ani nebol“ presne vystihuje jej výnimočné postavenie v spoločenskom dianí.
Spolu s reláciou Teleráno je Smotánka na obrazovkách už od samotného vzniku televízie Markíza. V úplných začiatkoch relácia nemala stáleho moderátora. Za vznikom formátu stála Erika Vincoureková, ktorá prišla s myšlienkou priblížiť divákom zákulisie sveta celebrít, noblesných večierkov a významných spoločenských udalostí. Ako redaktorka spolupracovala s Karolom Zimmerom a spoločne pripravovali reportáže zo zaujímavých celebritných udalostí. Postupom času sa k nim pridali ďalšie známe tváre – Gabika Drobová, Oľga Valentová, Oľga Záblacká či Vilo Rozboril.
Po Erike Vincourekovej prevzala moderátorskú štafetu Janka Hospodárová. V roku 2002 ju vystriedala úspešná modelka Lucia Hablovičová, ktorá sa neskôr aktívne podieľala aj na dramaturgii relácie. Smotánku moderovala až do roku 2005. Odvtedy je s touto značkou neodmysliteľne spojená Erika Judínyová, ktorá jej vtisla charakteristický štýl. Jej vždy dokonalá vizáž a výrazné outfity sa stali poznávacím znamením relácie.
Od roku 2006 sa o jej styling stará Andrej Kusalík a o líčenie Patrik Suši Veselý. Smotánka bola prvýkrát odvysielaná 1. septembra 1996 o 22:10. Od tohto momentu uplynulo takmer 30 rokov, počas ktorých sa relácia neustále vyvíjala, no zároveň si zachovala svoju identitu a popularitu medzi divákmi. Erika Judínyová je dnes považovaná za stálicu a jednu z najvýraznejších osobností markizáckych obrazoviek.
Keď sa pozrieme na jej začiatky, je jasné, že charizma jej nikdy nechýbala – bola kočkou vtedy a je ňou aj dnes. Pred pár dňami oslávila 55. narodeniny a jej energický vzhľad je dôkazom, že vek je len číslo. Pri príležitosti 30. výročia Smotánky si pre divákov pripravila aj malé prekvapenie. Nezabudnite sledovať reláciu už dnes o 18:20!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%