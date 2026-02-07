Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Britský súd rozhodol: Odsúdil 76-ročného muža za zneužívanie chlapcov v kresťanskom tábore, dostal 31 rokov väzenia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

LONDÝN — Súd v Anglicku v piatok odsúdil na viac ako 31 rokov väzenia 76-ročného muža za omámenie a sexuálne zneužívanie chlapcov v kresťanskom letnom tábore, ktorý viedol v júli minulého roka. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Bývalý veterán Jon Ruben pridával v tábore v Leicestershire v strednom Anglicku do sladkostí sedatíva a navádzal deti, aby tieto sladkosti zjedli tým, že ich povzbudzoval k účasti na hre. „Neskôr, keď chlapci tvrdo spali, vošiel do ich izieb a vybral si niektorých z nich, aby ich sexuálne zneužil,“ uviedli žalobcovia.

Sedatíva a zneužívanie maloletých

Dobrovoľníci v tábore si na druhý deň všimli, že deti stále trpia nevoľnosťami, sú ospalé a dezorientované. Osem chlapcov vo veku od osem do 11 rokov previezli do nemocnice a Rubena následne zatkli. Vyšetrovatelia našli v tábore injekčné striekačky a sedatíva. V jeho elektronických zariadeniach objavili obscénne zábery detí, ako aj dôkazy o tom, že si zaobstaral lieky na upokojenie a pokúsil sa pripojiť k online pedofilnej sieti. Ruben sa priznal k trestným činom súvisiacim so zlým zaobchádzaním s deťmi a sexuálnym zneužívaním, ako aj k omámeniu svojej manželky, ktorá v tábore pracovala ako dobrovoľníčka, aby sa vyhol odhaleniu.

Súd v Leicesteri ho v piatok odsúdil na celkovo 31 rokov a desať mesiacov väzenia na základe osobitných ustanovení pre obžalovaných, ktorých prokuratúra označila za obzvlášť nebezpečných. Polícia v grófstve Leicestershire uviedla, že vyšetrovanie pokračuje. Aktuálne kontaktuje školy a mládežnícke organizácie v strednom Anglicku, s ktorými Ruben spolupracoval počas uplynulých dvoch desaťročí.

