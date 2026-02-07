Zastavenie trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek: SNS tlačí na odvolanie náčelníka Generálneho štábu

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová
SNS tvrdí, že k zastaveniu trestného stíhania došlo aj na základe opakovaných stanovísk Generálneho štábu OS SR, podľa ktorých Slovensku nevznikla žiadna škoda a darovaný vojenský materiál bol označený za nadbytočný majetok. „Je nesporným faktom, že ak minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) verejne vyjadril nesúhlas so zastavením trestného stíhania v predmetnej veci, je nepredstaviteľné, aby prezident SR na druhej strane nekonal a ponechal Daniela Zmeka vo funkcii náčelníka Generálneho štábu OS SR,“ skonštatovali národniari.
Zmeko ako náčelník generálneho štábu poskytoval podľa SNS súčinnosť pri hodnotení a posudzovaní darovania materiálu. „Je preto pochopiteľné, že nemôže zaujať stanovisko, ktoré by mohlo viesť k obnoveniu alebo prehĺbeniu trestného stíhania voči jeho podriadeným, prípadne voči nemu samotnému,“ podotkla Škopcová.
Strana preto apeluje na prezidenta, aby ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl odvolal Zmeka z funkcie a súčasne, na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády, vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu OS. Nový náčelník by podľa SNS mal darovanie techniky opätovne posúdiť a mal by mať záujem na objektívnom vyšetrení darovania lietadiel MiG-29 a systému S-300.
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.