Venezuelský parlament prisľúbil rýchle prepustenie politických väzňov

CARACAS — Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v piatok na stretnutí s príbuznými politických väzňov prisľúbil ich rýchle prepustenie. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Najneskôr do piatka (13. februára) budú všetci na slobode,“ povedal rodinám väzňov pred neslávne známou väznicou Zóna 7 v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Nie je jasné, či mal Rodríguez na mysli všetkých naďalej zadržiavaných politických väzňov, ktorých je podľa odhadov ľudskoprávnych organizácií približne 700, alebo len tých zadržiavaných v zmienenom centre.
Rodríguez - brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej - sa s rodinami väzňov stretol deň po tom, čo poslanci predbežne podporili návrh zákona o amnestii. Tá sa týka trestných činov, za ktoré boli odsúdení disidenti počas 27 rokov socialistickej vlády. Dočasná prezidentka presadzuje spomínaný zákon ako míľnik na ceste k zmiereniu po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Rodríguez tvrdí, že táto legislatíva by „napravila všetky chyby“ chávizmu – protiamerickej doktríny zosnulého exprezidenta Venezuely Huga Cháveza a jeho nástupcu Madura. Od parlamentu očakáva, že návrh zákona definitívne schváli v utorok. Dodal, že hneď, ako bude tento zákon prijatý, väzňov prepustia. Od nástupu Rodríguezovej do úradu už prepustili z venezuelských väzníc stovky politických väzňov.