Pavúčia sieť podvodníkov sa vracia: Ak vám známy píše TOTO, okamžite zbystrite pozornosť!

BRATISLAVA - Slovenskí bankoví experti varujú pred návratom mimoriadne zákernej formy podvodu, ktorá zneužíva dôveru medzi najbližšími priateľmi a rodinou. Podvodníci sa pomocou rafinovaného sociálneho inžinierstva nabúravajú do súkromných účtov na aplikácii WhatsApp a v mene majiteľov pýtajú peniaze či citlivé údaje. Ak urobíte jednu chybu, stanete sa súčasťou neviditeľnej „pavúčej siete“, z ktorej niet ľahkej cesty von.

Podvod, ktorý bol takmer rok v útlme, sa na scénu vracia v plnej sile. Všetko sa začína nevinne – správou od vášho známeho, ktorý vás prosí o podporu pre mladé talentované dievča v súťaži o štipendium. V správe nežiadajú žiadne peniaze, iba váš „hlas“ prostredníctvom priloženého odkazu. Práve toto kliknutie je však začiatkom konca.

Odkaz vás totiž presmeruje na webovú stránku, ktorá vás požiada o autorizáciu nového zariadenia. Ak súhlasíte, útočníci získajú úplnú kontrolu nad vaším WhatsApp účtom cez webové rozhranie. Vy o tom v tej chvíli nemusíte ani len tušiť.

Z priateľov sa stávajú obete

Akonáhle majú hackeri váš účet pod kontrolou, začína sa bleskové tkanie siete. Časti vašich kontaktov posielajú rovnakú pascu o „talentovanom dievčati“, aby získali ďalšie účty. Druhej časti však už posielajú priame žiadosti o pôžičku. „Pavúčia sieť takto vzniká naozaj veľmi rýchlo,“ vysvetľuje Ján Adamovský, expert na bezpečnosť zo Slovenskej sporiteľne.

Zneužívajú pritom fakt, že správa prichádza z vášho reálneho profilu. Od vašich známych takto dokážu vylákať sumy v stovkách, nezriedka až do tisíc eur. Ak sa obeť pokúsi zavolať cez WhatsApp, aby si overila, čo sa deje, útočník hovor zruší a napíše výhovorku, že práve nemôže hovoriť. Bankári preto dôrazne odporúčajú: „Určite si preverujte žiadosti o podporu v súťaži, pôžičku či čokoľvek ďalšie cez klasický mobilný hovor a nie zavolaním cez aplikáciu.“

Problémom je, že mnoho ľudí má vypnuté notifikácie a vôbec netušia, že sa im niekto nabúral do súkromia. Expert dodáva, že ak ste už peniaze poslali, je nevyhnutné okamžite kontaktovať svoju banku a políciu.

