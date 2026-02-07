Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Štátny tajomník Kuffa na neformálnej rade ministrov EÚ: Rokovalo sa o preklasifikovaní ochrany medveďa

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: MŽP SR)
© Zoznam/ © Zoznam/

BRATISLAVA - Štátny tajomník Mininisterstva životného prostredia SR Filip Kuffa sa zúčastnil neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia EÚ v cyperskej Nikózii. V tejto súvislosti absolvoval pracovné stretnutia zamerané na klimatickú odolnosť Európy, konkurencieschopnosť priemylu, ochranu vodných zdrojov, lesov, manažament veľkých šeliem a fungovanie obehového hospodárstva v praxi. Informuje o tom Odbor komunikácie MŽP SR.

Podľa štátneho tajomníka Filipa Kuffu je v Európe čoraz viac počuť hlas zdravého rozumu, na rozdiel od neodbornej progresívnej ideológie Green Dealu. "Rokovania sa niesli v konštruktívnom duchu s cieľom prepájať európsku legislatívu, financovanie a konkrétne opatrenia v teréne, aby environmentálne politiky prinášali merateľné výsledky, nie len formálne dokumenty," zdôraznil Filip Kuffa.

Štátny tajomník Kuffa na
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: MŽP SR)

Štátny tajomník využil bilaterálne rokovania na získanie a výmenu poznatkov pri aktívnom a efektívnom manažmente populácií veľkých šeliem, predovšetkým medveďa hnedého. "So štátmi, ktoré majú populáciu medveďa - ako napríklad Švédsko, Fínsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko či Estónsko, budeme naďalej hľadať podporu na preklasifikovanie medveďa hnedého do nižšej kategórie," dodal Filip Kuffa.

Dôležitou súčasťou programu bola aj terénna návšteva komunitného parku Delikipos, kde sa pracuje s reálnymi dátami, praktickými metódami viazania uhlíka stromami a hodnotením dopadov opatrení priamo v krajine. „Prepojenie dát, praxe a spolupráce je základom zodpovedných rozhodnutí o životnom prostredí,” uzavrel štátny tajomník slovenského envirorezortu.

Viac o téme: Ministerstvo životného prostrediaCyprusNikóziaFilip Kuffa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Taraba z peňazí ministerstva
Taraba z peňazí ministerstva podporil revitalizáciu košického magistrátu
Domáce
podpredseda vlády a minister
Taraba rokoval s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu
Domáce
Nové DETAILY v prípade
Nové DETAILY v prípade útoku medvedice: Muž so zbraňou zachránil seba aj kolegyňu
Domáce
Kuffa informoval o útoku
Kuffa informoval o útoku medvedice na pracovníkov Národného parku: Zachránilo ich, že mali zbraň
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili erekciu, potom prvý sex!
Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili erekciu, potom prvý sex!
Prominenti
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Prominenti
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
Prominenti

Domáce správy

Parlamentné presuny: V Národnej
Parlamentné presuny: V Národnej rade pribudlo sedem nezaradených poslancov
Domáce
Nový sneh zvyšuje lavínové
Nový sneh zvyšuje lavínové riziko v Tatrách: Platí výstraha druhého stupňa
Domáce
FOTO Štátny tajomník Kuffa na
Štátny tajomník Kuffa na neformálnej rade ministrov EÚ: Rokovalo sa o preklasifikovaní ochrany medveďa
Domáce
Bratislavské fašiangy opäť oživia centrum mesta: Veľký sprievod, masky aj program pre deti
Bratislavské fašiangy opäť oživia centrum mesta: Veľký sprievod, masky aj program pre deti
Bratislava

Zahraničné

Bezpečnostný incident v USA:
Bezpečnostný incident v USA: Muž čelí obvineniu za vyhrážanie sa zabitím viceprezidenta J. D. Vancea
Zahraničné
FOTO Jeffrey Epstein a francúzsky
ODTAJNENÉ spisy o Epsteinovi: Francúzsky exminister kultúry mal od delikventa žiadať desiatky tisíc eur!
Zahraničné
Donald Trump
USA a Irán rokovali v Ománe: Trump hodnotí rozhovory pozitívne, pokračovať budú na budúci týždeň
Zahraničné
Venezuelský parlament prisľúbil rýchle
Venezuelský parlament prisľúbil rýchle prepustenie politických väzňov
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance, 5.kolo, porota
Mená POROTCOV Let's Dance odhalené: Televízia zlanárila hviezdu z Čiech a... Toto je bomba!
Domáci prominenti
32 rokov od premiéry
32 rokov od premiéry Komisára Rexa: Fešný herec starne s gráciou... Teraz vyzerá ešte lepšie!
Zahraniční prominenti
Erika Judínyová
Smotánka je na obraze 30 rokov: Aha, ako vyzerala Judínyová, keď v Markíze začínala!
Domáci prominenti
Otvorenie zábavného parku. Na
Šokujúce slová Roba Pappa: Niektorí naši umelci upísali dušu diablovi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

BIZARNÁ medicína starých Rimanov:
BIZARNÁ medicína starých Rimanov: Vedci potvrdili, že pacienti užívali ĽUDSKÉ VÝKALY! TOTO mal byť liek?
Zaujímavosti
Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký
Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký ZÁZRAK? NASA ukázala záber, ktorý odhaľuje TAJOMSTVO vzniku nových svetov
Zaujímavosti
Čo muži najviac podceňujú?
Modelka prehovorila o mužoch v spálni: Starší sú vášnivejší, no v TOMTO robia všetci ROVNAKÚ chybu!
Zaujímavosti
7 potravín, o ktorých
7 potravín, o ktorých si aj vy myslíte, že sú nezdravé: Pravdou je opak!
vysetrenie.sk

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)

Šport

Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Lyžovanie
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 7. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 7. februára)
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Otvárací ceremoniál: Hrdý Tatar so slovenskou výpravou v Miláne, Čerňanská v Cortine
ZOH 2026 Otvárací ceremoniál: Hrdý Tatar so slovenskou výpravou v Miláne, Čerňanská v Cortine
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prostredie práce
Chcete slobodu, vyšší príjem a prácu podľa seba? Takto začnete podnikať bez chaosu a zbytočných chýb
Chcete slobodu, vyšší príjem a prácu podľa seba? Takto začnete podnikať bez chaosu a zbytočných chýb
Rady, tipy a triky
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Rady a tipy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Android
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Bezpečnosť
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Armádne technológie
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax

Pre kutilov

Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zimná olympiáda 2026 Miláno–Cortina: Najkrajšie olympijské uniformy, ktoré očarili svet
Zahraničné celebrity
Zimná olympiáda 2026 Miláno–Cortina: Najkrajšie olympijské uniformy, ktoré očarili svet
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jeffrey Epstein a francúzsky
Zahraničné
ODTAJNENÉ spisy o Epsteinovi: Francúzsky exminister kultúry mal od delikventa žiadať desiatky tisíc eur!
Cestovanie zadarmo má pravidlá:
Domáce
Cestovanie zadarmo má pravidlá: Mnohí zabúdajú, že v TÝCHTO vlakoch potrebujú lístok... Riskujú pokuty!
Pavúčia sieť podvodníkov sa
Domáce
Pavúčia sieť podvodníkov sa vracia: Ak vám známy píše TOTO, okamžite zbystrite pozornosť!
MIMORIADNY ONLINE Núdzové výpadky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Núdzové výpadky prúdu v celej krajine: Zelenskyj obvinil Rusko zo snahy zničiť energetický systém Ukrajiny

Ďalšie zo Zoznamu