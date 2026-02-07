Štátny tajomník Kuffa na neformálnej rade ministrov EÚ: Rokovalo sa o preklasifikovaní ochrany medveďa

BRATISLAVA - Štátny tajomník Mininisterstva životného prostredia SR Filip Kuffa sa zúčastnil neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia EÚ v cyperskej Nikózii. V tejto súvislosti absolvoval pracovné stretnutia zamerané na klimatickú odolnosť Európy, konkurencieschopnosť priemylu, ochranu vodných zdrojov, lesov, manažament veľkých šeliem a fungovanie obehového hospodárstva v praxi. Informuje o tom Odbor komunikácie MŽP SR.
Podľa štátneho tajomníka Filipa Kuffu je v Európe čoraz viac počuť hlas zdravého rozumu, na rozdiel od neodbornej progresívnej ideológie Green Dealu. "Rokovania sa niesli v konštruktívnom duchu s cieľom prepájať európsku legislatívu, financovanie a konkrétne opatrenia v teréne, aby environmentálne politiky prinášali merateľné výsledky, nie len formálne dokumenty," zdôraznil Filip Kuffa.
Štátny tajomník využil bilaterálne rokovania na získanie a výmenu poznatkov pri aktívnom a efektívnom manažmente populácií veľkých šeliem, predovšetkým medveďa hnedého. "So štátmi, ktoré majú populáciu medveďa - ako napríklad Švédsko, Fínsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko či Estónsko, budeme naďalej hľadať podporu na preklasifikovanie medveďa hnedého do nižšej kategórie," dodal Filip Kuffa.
Dôležitou súčasťou programu bola aj terénna návšteva komunitného parku Delikipos, kde sa pracuje s reálnymi dátami, praktickými metódami viazania uhlíka stromami a hodnotením dopadov opatrení priamo v krajine. „Prepojenie dát, praxe a spolupráce je základom zodpovedných rozhodnutí o životnom prostredí,” uzavrel štátny tajomník slovenského envirorezortu.