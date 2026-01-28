Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Česká opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere Babišovej vláde

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

PRAHA - Česká opozícia chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne, na ktorej chce vláde Andreja Babiša vysloviť nedôveru. Na spoločnej tlačovej konferencii to v stredu oznámili zástupcovia všetkých opozičných strán. Dôvodom podľa nich nie sú len samotné správy ministra zahraničných vecí Petra Macinku určené prezidentovi, ale aj prístup premiéra k celej kauze. Jeho stredajšie vyjadrenie v snemovni považujú za nedostatočné, celú situáciu podľa nich bagatelizoval.

Opozícia od premiéra očakávala, že sa od správ Macinku dištancuje. „Dočkali sme sa len totálnej bagatelizácie vydieračských správ Petra Macinku. Tieto mafiánske metódy premiér eufemisticky označuje ako niečo nešťastné. Žiadny dištanc, žiadne odmietnutie, žiadne ospravedlnenie prezidentovi. Táto vláda nemá žiadne morálne zásady a rieši len kreslo pre Filipa Turka. Preto vyvoláme hlasovanie o nedôvere,“ napísal na sociálnej sieti X predseda hnutia STAN Vít Rakušan.

Premiér nemal byť len mediátorom diskusie

Premiér by podľa jeho slov nemal byť len mediátorom diskusie, ale manažérom, ktorý zabezpečí, aby komunikačné štandardy členov jeho vlády zodpovedali tomu, čo vyžadujú zásady slušného medziľudského správania. „To sme dnes od Andreja Babiša nepočuli a jediná cesta je povedať to, čo si ako zástupcovia opozície myslíme. Táto vláda našu dôveru nemá,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Rakušan. Predseda ODS Martin Kupka Babišovi vyčítal, že jasne nepovedal, či Macinka mal a má jeho podporu. Celá situácia podľa neho ohrozuje dobré meno Česka v zahraničí a tiež demokratické inštitúcie v krajine. „Zodpovednosť a vládnutie a zahraničnú politiku musí niesť premiér Andrej Babiš a toho zatiaľ nebol schopný. Neodsúdil výroky Petra Macinku a v tejto chvíli vyznenie jeho SMS správ skôr bagatelizoval. To je dôvod prečo vyvoláme hlasovanie o nedôvere vláde,“ dodal Kupka.

Babiš v stredu ráno pred poslancami zopakoval svoju reakciu z utorka, že vyjadrenia šéfa diplomacie v správach s prezidentovým poradcom považuje za nešťastné, ale zároveň chápe jeho rozčarovanie nad tým, že prezident nevymenoval poslanca za Motoristov Filipa Turka do funkcie ministra, aj keď mu podľa neho strana ustúpila. Situáciu chce s oboma politikmi riešiť, ale nie verejne. Zdôraznil tiež, že s Pražským hradom nechce viesť zákopovú vojnu.

Český prezident v utorok zverejnil správy, ktoré poslal Macinka Pavlovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Píše v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra životného prostredia, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla vraj prekvapia.

