Odhalenia z nových Epsteinových spisov: Gates sa mal nakaziť pohlavnou chorobou! Dostal ju od ruských dievčat

WASHINGTON - Milióny strán dokumentov, tisíce videí a státisíce fotografií. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo ďalšiu rozsiahlu várku materiálov o Jeffreyjem Epsteinovi – a medzi menami, ktoré sa v nich objavujú, sú aj najbohatší a najmocnejší muži planéty. Najväčší rozruch vyvolali e-maily, v ktorých Epstein opisuje intímne a kompromitujúce tvrdenia o Billovi Gatesovi.
Ministerstvo spravodlivosti uvoľnilo milióny strán spisov
Americké Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok sprístupnilo viac než tri milióny strán dokumentov týkajúcich sa zosnulého finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreya Epsteina.
Podľa zástupcu generálneho prokurátora Todd Blanche ide zároveň o približne 2000 videozáznamov a 180 000 fotografií, píše CNN. Materiály boli zverejnené na základe zákona o transparentnosti schváleného Kongresom USA.
E-mail z roku 2013 šokoval aj skúsených novinárov
Najviac pozornosti pútajú e-maily z 18. júla 2013, ktoré si Epstein poslal sám sebe. V jednom z nich uvádza závažné a mimoriadne citlivé tvrdenia o Bill Gates, spoluzakladateľovi spoločnosti Microsoft a bývalom šéfovi Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.
Epstein v správe tvrdí, že Gates mal po styku s „ruskými dievčatami“ ochorieť na pohlavne prenosnú chorobu a žiadať pomoc s jej utajením.
„Žiadate ma, aby som vymazal e-maily o vašej pohlavne prenosnej chorobe, vašu prosbu o antibiotiká, ktoré môžete potajme dať Melinde, a opis vášho penisu,“ stojí v správe, ktorú citujú viaceré médiá vrátane britského The Telegraph.
Tieto tvrdenia neboli oficiálne potvrdené a dokumenty samotné nepredstavujú súdne rozhodnutie ani verdikt prokuratúry.
„Bol som vtiahnutý do vážneho manželského konfliktu“
V ten istý deň, o 1:03 nadránom, si Epstein poslal ďalší e-mail, ktorý vyzerá ako oznámenie o rezignácii z Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov – hoci pre ňu nikdy oficiálne nepracoval. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ide o parafrázovanie slov tretej osoby.
„Bol som vtiahnutý do vážneho manželského sporu medzi Melindou a Billom… Ako jeho pravá ruka som súhlasil s účasťou na veciach, ktoré boli morálne nevhodné až eticky problematické… Od pomoci Billovi pri zháňaní liekov po sexe s ruskými dievčatami, cez sprostredkovanie jeho nezákonných intímnych vzťahov s vydatými ženami, až po žiadosti, aby som mu zabezpečil liek Adderall na ADHD na bridžové turnaje, hoci som lekár, ale nemám oprávnenie predpisovať lieky,“ píše Epstein.
Gates a Epstein sa mali stretávať opakovane
Gates v minulosti opakovane tvrdil, že s Epsteinom nemal priateľský ani obchodný vzťah. Pre The Wall Street Journal v roku 2019 uviedol: „Nemal som s ním obchodný vzťah ani som nebol jeho priateľ.“
Podľa The New York Times sa však obaja muži stretli viackrát po roku 2011, teda po tom, čo bol Epstein odsúdený za navádzanie na prostitúciu neplnoletých. Záznamy o letoch ukazujú, že Gates v marci 2013 letel Epsteinovým súkromným lietadlom z Teterboro do Palm Beach.
Rozvod Gatesovcov a tieň Epsteinovej aféry
Bill Gates a Melinda Gates boli manželmi od roku 1994 do roku 2021. Melinda v minulosti naznačila, že Gatesove mimomanželské vzťahy a jeho prepojenie s Epsteinom zohrali úlohu pri rozpade manželstva, detaily však nikdy nezverejnila.
Dokumenty spomínajú aj Trumpa Muska Clintona a princa Andrewa
V rozsiahlych spisoch sa objavujú aj ďalšie známe mená vrátane Donalda Trumpa, Elona Muska, Billa Clintona a Princa Andrewa.
Zverejnené e-maily ukazujú, že Epstein bol v roku 2010 pozvaný na oslavu 50. narodenín princa Andrewa v Palác St James, no pozvanie odmietol. Pozvánku mu poslala Andrewova zástupkyňa súkromného tajomníka Amanda Thirsk.
Musk a Epstein si písali o Tesle
V dokumentoch sa objavuje aj korešpondencia medzi Epsteinom a Elonom Muskom, v ktorej si dohadovali obed a rozprávali sa o automobilke Tesla. Ministerstvo spravodlivosti zdôrazňuje, že samotné uvedenie mena v dokumentoch neznamená zapojenie do trestnej činnosti.
Kto bol Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein vybudoval sieť kontaktov medzi miliardármi, politikmi a členmi kráľovských rodín. Paralelne však podľa vyšetrovaní na jeho nehnuteľnostiach na Floride, v New Yorku či na súkromnom ostrove dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu a obchodovaniu s neplnoletými dievčatami.
Zomrel vo väzbe v roku 2019 počas čakania na súdny proces. Oficiálne išlo o samovraždu, no jeho smrť dodnes vyvoláva pochybnosti.
Ďalšie dokumenty majú ešte len prísť
Todd Blanche potvrdil, že všetky materiály zatiaľ zverejnené nepredstavujú úplný obraz. Ďalšie dokumenty zatiaľ ostávajú nezverejnené pre prebiehajúce vyšetrovania a ochranu obetí.
Podľa viacerých novinárov ide len o začiatok odhaľovania vzťahov, ktoré môžu mať globálne dôsledky.