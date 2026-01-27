VEĽKÉ odhalenie: Rusi mali použiť Muskov Starlink! TAKTO zaútočili na Ukrajinu

KYJEV – V rámci útokov ruskej armády na Ukrajinu používa Moskva od začiatku techniku bezpilotných lietadiel. Expert a poradca ukrajinského ministra obrany odhalil, že Kremeľ pri posledných útokoch použil satelity spoločnosti Starlink Elona Muska.
Počas útoku neďaleko ukrajinského mesta Kropyvnytskyj dňa 24. januára mali Rusi použiť po prvýkrát systém Starlink na navádzanie vlastných dronov Šáhidov. Pre United24 to prezradil expert na boj s dronmi a rádiové spojenie Serhij "Flash" Beskrestnov, ktorý pôsobí aj ako poradca ukrajinského ministra obrany Mychaila Fedorova. Ruskými cieľmi boli ukrajinské helikoptéry.
Bojové drony udržiavali smer, no nablízku neboli žiadne ďalšie navádzacie lietadlá, ktoré vytvárajú rádiovú sieť. "Na videu vidíme automatické zachytávanie cieľov a manuálne navádzanie. Dospeli sme preto k záveru, že išlo prvýkrát o použitie Šáhidov riadených cez systém Starlink," uviedol Beskrestnov.
Príliš nízko nad zemou
Ďalej dodal, že drony lietali v extrémne nízko nad zemou, pravdepodobne preto, aby sa vyhli radarovým systémom protivzdušnej obrany. "Lietali takmer na úrovni zeme," hovorí znepokojene. Na druhej strane však podľa svojich už skôr varoval, že nepriateľ sa posunie vo vývoji dronov.
Pokiaľ sa použitie navádzania cez satelit potvrdí, bol by to významný posun v útokoch pomocou dronov. Manuálne navádzanie na veľké vzdialenosti by už nebol žiadny problém a mnohé systémy protivzdušnej obrany by sa stali nepoužiteľnými.
Spojitosť ruskej armády so Starlinkom
Minulý rok v septembri predstavila ruská firma Valkyria nový systém bojových dronov rady RD. Model RD 8 môže byť navádzaný pomocou Starlinku, aj keď je táto služba v Ruskej federácii oficiálne nedostupná. Ukrajincom sa okrem toho podarilo na jeseň minulého roku zostreliť ruský Šáhid 136, ktorý bol vybavený terminálom systému Starlink.