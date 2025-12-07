Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach

KALIFORNIA - Kalifornských lovcov a biológov šokoval bizarný objav. Divé svine mali po ulovení žiarivo modré mäso! Odborníci varujú, že nejde o ojedinelý prípad — toxíny z deratizačných prípravkov sa môžu šíriť potravinovým reťazcom a ohroziť aj ďalšie druhy zvierat… dokonca aj človeka.
V Kalifornii sa objavil znepokojivý fenomén. Divé svine v okrese Monterey sa nakazili pesticídmi obsahujúcimi jed na potkany, v dôsledku čoho sa im sfarbenie čriev a mäsa zmenilo na výraznú modrú farbu. Informoval o tom Kalifornský úrad pre rybolov a voľne žijúce živočíchy.
Svine podľa úradov prehltli chemikálie buď priamo vo forme farebnej návnady, alebo sekundárne – po konzumácii hlodavcov či iných zvierat, ktoré už boli otrávené. Ako informuje portál New York Post, použitá látka Diphacinone patrí medzi antikoagulanty: zabraňuje zrážaniu krvi a spôsobuje vnútorné krvácanie.
Sú veľmi náchylné na sekundárnu otravu
Divé kalifornské ošípané, hybrid domácich svíň a diviakov, sú všežravce a žerú trávu, korene, ale aj menšie zvieratá. Práve preto sú veľmi náchylné na sekundárnu otravu. Odborníci upozorňujú, že riziko hrozí aj iným živočíchom: husiam, dravcom či dokonca medveďom. Dan Burton z Urban Trapping Wildlife Control, ktorý prípad nahlásil, popísal nález slovami: „Nie je to len trošku modré… je to neónovo modré, ako čučoriedka.“
Vysoké riziko šírenia toxínu v prírode
Úrady dodávajú, že nie všetky kontaminované zvieratá sú viditeľne zafarbené, závisí to od množstva požitého jedu a času, ktorý prešiel od otrávenia. Divé svine sa vyskytujú v 56 z 58 kalifornských okresov, čo znamená vysoké riziko šírenia toxínu v prírode. Štúdia Univerzity v Nebraske z roku 2018 preukázala prítomnosť rezíduí jedu v 8 percentách vzoriek svíň žijúcich v oblastiach, kde sa používali pesticídy. Ešte alarmujúcejšie bolo zistenie, že až 83 percent medveďov v tej istej štúdii vykazovalo kontamináciu.
Problémom je aj splavovanie pesticídov po dažďoch do riek a jazier, kde najskôr otrávia vodný život a následne všetkých predátorov nad ním. Toxické látky sa šíria rýchlo a nenápadne. Ohrozené sú zvieratá aj ľudia, ktorí môžu mäso z kontaminovaných zvierat skonzumovať. Úrady preto apelujú na prísnejšiu kontrolu používania rodenticídov v prírode.