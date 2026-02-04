Atentát v Líbyi: Komando zabilo Sajfa Isláma Kaddáfího, syna obávaného diktátora Muammara Kaddáfího

TRIPOLIS - Komando štyroch útočníkov zabilo dnes Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Napísala to agentúra AFP s odkazom na jeho francúzskeho právnika Marcela Ceccaldiho. Na syna bývalej hlavy štátu zaútočili v jeho dome v Zintáne na severozápade Líbye. Podľa právnika sa identitu štyroch mužov zatiaľ nepodarilo odhaliť.
Podľa agentúr Reuters a AP potvrdili informácie o úmrtí Kaddáfího aj príslušníci jeho rodiny, líbyjské médiá a miestne úrady. Jeho politický tím následne opísal, že ho štyria maskovaní muži v jeho dome zabili pri zbabelom a zradnom atentáte. V vyhlásení podľa AP doplnil, že sa stretol s útočníkmi, ktorí v jeho dome vypli kamerový systém v zúfalej snahe zakryť stopy svojich ohavných zločinov. Bratranec zabitého Hamíd Kaddáfí oznámil podľa serveru televízie France24 tamojším médiám, že jeho 53-ročný príbuzný zomrel ako mučeník.
Podľa Ceccaldiho na Kaddáfího neznámi útočníci zaútočili približne o 14:00 miestneho času (13:00 SEČ). Doplnil, že sa pred niekoľkými dňami od jedného z Kaddáfího blízkych dozvedel, že má problémy so zaistením svojej bezpečnosti, odmietol však pomoc od ďalších členov rodiny.
Reformátor v otcovom režime
Sajf Islám sa narodil ako druhý syn Kaddáfího v roku 1972 v Tripolise. Študoval okrem iného na Londýnskej škole ekonómie a politických vied (LSE) a zastával reformný prúd v režime svojho otca. Po páde vlády Muammara Kaddáfího v roku 2011 ho pri pokuse o útek do susedného Nigeru zadržali ozbrojenci.
Líbyjský súd ho v roku 2015 uznal v neprítomnosti za vinného z podnecovania násilia a vraždenia demonštrantov a odsúdil ho na trest smrti. Zatykač naňho vydal aj Medzinárodný trestný súd v súvislosti so zločinmi proti ľudskosti pri povstaní v roku 2011.
Jedna z líbyjských vlád mu v roku 2017 udelila amnestiu a bojovníci ho následne prepustili. Odvtedy žil v Zintáne. V novembri 2021 oznámil Kaddáfí svoju kandidatúru v prezidentských voľbách v krajine. Tento krok, ktorý AP označila za kontroverzný, vyvolal búrlivé reakcie odporcov režimu jeho otca v západnej a východnej Líbyi. Volebný úrad ho z boja o prezidentské kreslo vyradil.