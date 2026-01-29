AKTUÁLNE Na D1 došlo k nehode! Polícia aj vodiči hlásia obmedzenia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
BRATISLAVA - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v smere na Bratislavu. Dôvodom je dopravná nehoda.
"Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1 na 122,5 km v smere na Bratislavu, z dôvodu dopravnej nehody. Daný úsek je v smere na Bratislavu prejazdný len v jednom jazdnom pruhu," informuje polícia a vyzýva vodičov, aby rešpektovali pokyny polície.
Zelená vlna STVR približuje, že k nehode došlo na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín smerom na Trnavu. Na mieste sa malo zraziť osobné auto s kamiónom. Vodiči hlásia zdržanie takmer 10 minút, treba si dávať pozor na dobrzďovanie.