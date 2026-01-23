Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Posun v tragédii: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane prepustia z väzby

Policajti prehliadajú oblasť, kde počas oslavy Nového roka vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation v Crans-Montane vo Švajčiarsku.
Policajti prehliadajú oblasť, kde počas oslavy Nového roka vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation v Crans-Montane vo Švajčiarsku. (Zdroj: SITA/AP/Jean-Christophe Bott/Keystone)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SION - Spolumajiteľa baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia, ešte v piatok po zložení kaucie vo výške 200.000 švajčiarskych frankov (približne 215.000 eur) prepustia na slobodu.

Vo švajčiarskom meste Sion o tom rozhodol súd pre donucovacie opatrenia s tým, že zrušil predbežnú väzbu Jacqua Morettiho a nariadil „alternatívne opatrenia“, ktoré majú zabrániť jeho úteku. Informuje správa švajčiarskeho verejnoprávneho telerozhlasu SRF a portálu denníka Blick. K tomuto novému vývoju došlo po tom, čo manželov Morettiovcov opäť vypočuli tento týždeň v utorok a v stredu.

Zaplatil ju Morettiho blízky priateľ

Kauciu v spomínanej výške požadovala prokuratúra a súd ju považoval za primeranú a odstrašujúcu. Suma bola v ten istý deň prevedená na účet prokuratúry. Podľa denníka Le Figaro ju zaplatil Morettiho „blízky priateľ“, ktorý si želal zostať v anonymite. Medzi opatrenia, ktoré majú Morettiho odradiť od úteku, patrí zákaz opustenia územia Švajčiarska, povinnosť odovzdať prokuratúre všetky doklady totožnosti a o trvalom pobyte a povinnosť denne sa hlásiť na policajnej stanici. Moretti a jeho manželka Jessica pochádzajúci z Francúzska sú trestne stíhaní za zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.

Zatiaľ čo Jessicu Morettiovú po vypočutí na prokuratúre v Sione, ktoré sa uskutočnilo 9. januára, prepustili na slobodu, Moretti putoval do vyšetrovacej väzby. Pritom ešte 4. januára vyšetrovatelia väzobné stíhanie vo vzťahu k Morettimu odmietli. V tom čase polícia v kantóne Valais vo vyhlásení uviedla, že nenastali podmienky pre donucovacie opatrenia, pretože neexistuje riziko jeho úteku. Väzobné stíhanie manželov dôrazne požadovali právnici rodín obetí, ktorí kritizovali spôsob, akým orgány kantónu Valais v kauze doteraz konali.

„Pre môjho klienta a rodiny obetí je toto rozhodnutie neočakávané a obzvlášť šokujúce. Od tragédie uplynuli iba tri týždne. Vyšetrovanie sa len začalo,“ povedal v piatok pre denník Blick Christophe de Galembert, jeden z právnikov rodiny 17-ročného Trystana Pidouxa, ktorý pri požiari zahynul. Prokuratúra vo Valais začala trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom 3. januára, teda dva dni po tragédii. Krátko predtým ich vypočuli len ako svedkov.

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti. Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna protipožiarna kontrola.

Viac o téme: BarPožiarTragédiaVäzbaCrans-Montane
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Požiar prístreška v Miloslavove.
Hasiči zasahovali vo štvrtok pri požiari prístreška v Miloslavove
Domáce
FOTO Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO
Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO Scény ako z apokalypsy: Päťmetrové záveje, smrteľné povodne aj ničivé požiare
Zahraničné
FOTO Ranný požiar v okrese
Ranný požiar v okrese Galanta: Oheň sa rozšíril z jedného auta na druhé, zasahovali dve jednotky
Domáce
FOTO Požiar na družstve v
Požiar na družstve v Slovenskom Pravne: Traktor v plameňoch ohrozoval sklad plný krmovín
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa 5. a 6. septembra uskutočnia na letisku Košice
Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa 5. a 6. septembra uskutočnia na letisku Košice
Správy
Zlomený Gábor Boráros prehovoril o nehode svojej EX: Máme informácie, že... A potom sa rozplakal
Zlomený Gábor Boráros prehovoril o nehode svojej EX: Máme informácie, že... A potom sa rozplakal
Prominenti
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa
AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa zrazili dve autá: Cesta je neprejazdná
Domáce
Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu
Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu pomoc pre využitie v mimoriadnych situáciách
Domáce
Medzinárodné letecké dni SIAF
Letecké dni SIAF sa uskutočnia v Košiciach: Pripomenú Biele albatrosy
Domáce
Prešovský kraj rozdelí viac ako 20-tisíc eur medzi školy: Žiaci rozhodnú, čo sa zlepší
Prešovský kraj rozdelí viac ako 20-tisíc eur medzi školy: Žiaci rozhodnú, čo sa zlepší
Bardejov

Zahraničné

Fínsky prezident Alexander Stubb
Ostré slová fínskeho prezidenta: Európa sa dokáže ubrániť Rusku, odrazíme ho! A to nie je všetko
Zahraničné
Donald Trump
Prieskum hovorí jasne! Až polovica Európanov považuje Trumpa za nepriateľa Európy
Zahraničné
Prokuratúra v Madride zamietla
Prokuratúra v Madride zamietla žalobu proti spevákovi Iglesiasovi: Ide o sexuálne zneužívanie
Zahraničné
Donald Trump
Trump uvalil sankcie: Tentoraz na lode prepravujúce iránsku ropu
Zahraničné

Prominenti

Verejná potupa Kuchařovej: Súdny
Verejná potupa Kuchařovej: Súdny spor prinesie Brzobohatému oveľa viac ako len peniaze
Zahraniční prominenti
Posledné zábery z Monikinej
Posledné zábery z Monikinej (†31) jazdy smrti! Expartner Borároš: Považujem za dôležité povedať...
Domáci prominenti
Lucia Molnárová so synom
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Domáci prominenti
NESLÝCHANÉ: Prvá dáma Ameriky
NESLÝCHANÉ: Prvá dáma Ameriky bude hrať vo filme! Tá rola vás odrovná
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prvé rande sa skončilo
Prvé rande sa skončilo na operačnom stole: Pornoherečka prežila intímny horor! Lekári videli na röntgene niečo nečakané
Zaujímavosti
Ako znova zaspať po
Ako znova zaspať po tom, čo sa v noci zobudíte: Tieto postupy radia odborníci
vysetrenie.sk
Zaspávate pri zapnutom televízore?
Zaspávate pri zapnutom televízore? Vedci varujú pred šokujúcim nárastom rizika infarktu! TOTO pohlavie je náchylnejšie
Zaujímavosti
Myslela si, že sa
Myslela si, že sa k nej túli pes: Keď rozsvietila lampu, zažila najhoršiu nočnú moru! Na jej hrudi bol OBROVSKÝ PYTÓN
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)

Šport

HK Poprad – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 41. kola Tipsport ligy
HK Poprad – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 41. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Šatan oznámil mená náhradníkov na olympiádu: Do Milána pocestuje táto šestica
Šatan oznámil mená náhradníkov na olympiádu: Do Milána pocestuje táto šestica
Hokej na ZOH 2026
Bátovská Fialková druhá najrýchlejšia, Remeňová so životným výsledkom: Slovenky v Česku zabodovali
Bátovská Fialková druhá najrýchlejšia, Remeňová so životným výsledkom: Slovenky v Česku zabodovali
Biatlon
Do Špindlerovho Mlyna zavítala aj Petra Vlhová: Česko sa teší na lyžiarsky víkend snov
Do Špindlerovho Mlyna zavítala aj Petra Vlhová: Česko sa teší na lyžiarsky víkend snov
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Motivácia a produktivita
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Rady, tipy a triky
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Motivácia a inšpirácia
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Výber receptov
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky

Technológie

Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Bezpečnosť
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Veda a výskum
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Autá
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Veda a výskum

Bývanie

Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?

Pre kutilov

Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve rovnaké znamenia v jednom vzťahu: Láska ako z rozprávky alebo recept na katastrofu?
Partnerské vzťahy
Dve rovnaké znamenia v jednom vzťahu: Láska ako z rozprávky alebo recept na katastrofu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fínsky prezident Alexander Stubb
Zahraničné
Ostré slová fínskeho prezidenta: Európa sa dokáže ubrániť Rusku, odrazíme ho! A to nie je všetko
Donald Trump
Zahraničné
Prieskum hovorí jasne! Až polovica Európanov považuje Trumpa za nepriateľa Európy
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Zelenskyj ostro urazil Orbána: VIDEO TOTO mu odkázal! Odpoveď prišla onedlho
Na snímke zakladateľ Danubiana
Domáce
Priviedol svetové umenie na Slovensko: Zomrel zakladateľ Danubiany Gerard Meulensteen

Ďalšie zo Zoznamu