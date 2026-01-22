Olympijská horúčka dorazí na Slovensko! Jasná sa zmení na dejisko ZOH – vstup je ZADARMO

Už o necelý mesiac vypuknú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine, no olympijskú atmosféru si môžete vychutnať aj doma! Slovenský olympijský a športový výbor chystá veľkolepý Olympijský festival priamo v srdci Slovenska. Čaká vás šport, zábava, hviezdy, koncerty a hlavne budeme držať spolu! Veď sme jeden tím.
Nemusíte cestovať stovky kilometrov do Talianska. Od 12. do 15. februára 2026 sa lyžiarske stredisko Jasná – Biela púť zmení na olympijské megaihrisko, kde si na svoje prídu deti, rodičia aj fanúšikovia zimných športov. Vstup je úplne zadarmo!
Jedným z najnezabudnuteľnejších momentov bude v piatok 13. februára slávnostné zapálenie festivalového ohňa, ktoré dodá podujatiu autentickú olympijskú atmosféru. Návštevníci si budú môcť následne na vlastnej koži vyskúšať viac ako sedem zimných športov, stretnúť slovenských olympionikov či športové hviezdy tvárou v tvár. Napínavé bude aj sledovanie priamych prenosov zo zimných olympijských hier na veľkoplošných obrazovkách. Predstavte si, ako fandíte našim hokejistom, lyžiarom, či biatlonistkám v dave fanúšikov.
Vyhrajte pobyt pre celú rodinu v Jasnej! Kompletné informácie o programe nájdete na www.olympijskyfestival.sk
O hudobné otvorenie Olympijského festivalu sa postará 13. februára populárna kapela Iné Kafe. Hudobná skupina je na scéne už neuveriteľných tridsať rokov a svojimi hitmi naladí návštevníkov na víkend plný športu a zábavy. V sobotu 14. februára sa o hudobnú šou postarajú známi interpreti Majself a Ego, v nedeľu sa môžu najmenší tešiť na vystúpenie Zahrajka. Súčasťou programu bude aj obľúbená Citrón show, ktorá osvieži návštevníkov priamo v areáli festivalu.
Počas víkendu 14. a 15. februára sa diváci môžu tešiť aj na preteky v lyžiarskom slalome, dynamickej disciplíne, ktorá preslávila Petru Vlhovú. Pre milovníkov hôr a nočných zážitkov je pripravený večerný skialpový výšľap na Priehybu. Zúčastniť sa na ňom môžu spoločne so zástupcami Slovenskej skialpinistickej asociácie a so známymi športovcami. Adrenalínovým lákadlom bude aj ľadová lezecká stena, na ktorej si návštevníci budú môcť vyskúšať lezenie v zimných podmienkach pod dohľadom odborníkov.
Atmosféru zimných olympijských hier chce Slovenský olympijsky a športový výbor priniesť aj domov na Slovensko. Preto je vstup na Olympijský festival pre každého úplne zadarmo. S heslom „Držme spolu“ aj na Olympijskom festivale sa organizátori tešia na každého návštevníka, ktorý si príde užiť podujatie.
