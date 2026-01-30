OBROVSKÁ DRÁMA na letisku: Lietadlo prišlo o koleso hneď po štarte

LAS VEGAS - O leteckej doprave sa hovorí, že je najbezpečnejšia zo všetkých. Problémom však je, že keď nastanú komplikácie počas letu, aj keď ich je najmenej zo všetkých foriem dopravy, končí to väčšinou tragicky. V tomto prípade sa sa nemalé problémy objavili hneď po vzlietnutí.
Lietadlo Airbus A350-1000 britskej leteckej spoločnosti British Airways, ktoré smerovalo z amerického Las Vegas do britskej metropoly Londýn, čakal pomerne dlhý let. Komplikácie sa však objavili hneď po vzlietnutí. Problémy nastali na letisku Harryho Reida.
Videozáznam poskytol ako prvý Flightradar. Zo zadnej časti lietadla vypadlo ihneď po vzlietnutí jedno z kolies. Z pravej časti podvozku následne vidieť iskry. Daily Mail informuje, že let BA274 nakoniec dopadol bez ďalších komplikácii. Airbus s cestujúcimi pristál na londýnskom letisku Heathrow po deväťhodinovom lete. Medzinárodne letisko v Las Vegas uviedlo, že neboli hlásené žiadne zranenia ani škody na majetku.
Problémy s Airbusmi už v novembri
Výrobca lietadiel stiahol v novebri minulého roku modely A320 pre chybu v softvéri. Bolo to najväčšie stiahnutie Airbusov za jeho 55-ročnú históriu. Následne prišla chyba s kovovými súčasťami lietadiel. Spoločnosť sa vyjadrila, že problém bol so zlou kvalitou súčiastok od dodávateľa.