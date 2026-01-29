Totálne bezpečnostné zlyhanie v Grónsku! Do vládneho lietadla dánskej premiérky sa dostal cudzí chlap bez dokladov

NUUK - Bezpečnostný incident sprevádzal návrat dánskej premiérky z Grónska. Neznámy muž sa bez dokladov dostal priamo na palubu lietadla, ktorým mala odletieť Mette Frederiksenová. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia, úrady však odmietajú poskytnúť podrobnosti.
Cesta, ktorá neskončila podľa plánu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa minulý týždeň vrátila z oficiálnej návštevy Grónska, kde rokovala s miestnym predsedom vlády Jensom-Frederikom Nielsenom o ďalšom postupe v čoraz napätejšej geopolitickej situácii. Pozornosť médií však nepritiahli jej politické vyhlásenia, ale dramatický záver cesty.
Podľa informácií grónskej verejnoprávnej stanice KNR sa v piatok večer, krátko pred plánovaným odletom z Nuuku, v letiskovej hale objavil neznámy muž. Tvrdil, že má cestovať tým istým lietadlom ako dánska premiérka.
Bez dokladov až do lietadla
Muž nemal pri sebe žiadne doklady. Napriek tomu prešiel bezpečnostnou kontrolou a zamestnanci letiska ho následne dopravili priamo k lietadlu. Na palubu si priniesol batožinu a začal manipulovať aj s ostatnými kuframi.
Až v tomto momente zasiahol palubný personál. Muža vyviedli z lietadla a odovzdali polícii, ktorá ho zadržala. O incidente informovala KNR s odvolaním sa na tri na sebe nezávislé anonymné zdroje.
Oneskorený odlet a náhradné lietadlo
Po narušení bezpečnosti museli úrady pristúpiť k mimoriadnym opatreniam. Do Nuuku bolo privolané náhradné lietadlo a premiérka odletela späť do Dánska až v sobotu nadránom, približne okolo tretej hodiny.
Incident okamžite vyvolal vlnu otázok, ako sa niečo také mohlo stať pri lete, na ktorom cestovala predsedníčka vlády.
Úrady prípad potvrdili, detaily skrývajú
Štátna spoločnosť Greenland Airports, ktorá spravuje miestne letiská, priznala, že k incidentu došlo. Ďalšie vysvetlenia však neposkytla a odkázala na políciu.
Tá vo vyjadrení pre KNR potvrdila, že prípad vyšetruje, no odmietla ho bližšie komentovať. Rovnaký postoj zvolila aj Trafikstyrelsen, ktorá dohliada na bezpečnosť leteckej a železničnej dopravy v Dánsku. Úrad uviedol len to, že o incidente dostal hlásenie. Kancelária premiérky sa k udalosti vôbec nevyjadrila.
Citlivý kontext Grónska
Frederiksenová počas návštevy Nuuku zdôraznila potrebu jednoty a vyjadrila obyvateľom Grónska podporu v „vážnej situácii“. Konkrétne kroky, o ktorých rokovala s miestnou vládou, však nešpecifikovala.
Grónsko sa pritom v posledných týždňoch dostalo do centra pozornosti vďaka Donaldovi Trumpovi. Americký prezident opakovane vyhlásil, že Spojené štáty Grónsko „potrebujú“ z bezpečnostných dôvodov a že žiadna iná krajina ho vraj nedokáže ochrániť.
Dánsko tieto výroky rázne odmietlo a Frederiksenová Trumpa verejne vyzvala, aby prestal hovoriť o anexii. Podľa januárového prieskumu agentúry Verian sa až 85 percent obyvateľov Grónska vyslovilo proti tomu, aby sa ich územie stalo súčasťou Spojených štátov.