APOKALYPSA na juhu Talianska! Zem sa prepadá pod nohami, šokujúce VIDEÁ: Domy na okraji priepasti

NISCEMI - Masívny zosuv pôdy postihol sicílske mesto Niscemi a prinútil evakuovať viac ako tisíc ľudí. Letecké zábery zachytávajú šokujúcu realitu so zrútenými svahmi a domami na okraji priepasti. Za katastrofu môžu niekoľkodňové intenzívne dažde.
Vyše 1 000 obyvateľov muselo narýchlo opustiť svoje domovy po tom, čo mesto Niscemi na Sicííli postihla masívna, až štyri kilometre dlhá masa zosunutej pôdy, píšu noviny The Sun. Letecké zábery ukazujú šokujúcu realitu: domy doslova balansujú na okraji zrúteného svahu, v okolí sa otvárajú hlboké trhliny a celé kusy krajiny sa odtrhli od kopca.
Hoci sa incident odohral v nedeľu, zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranenia. Škody sú však obrovské — regionálny prezident Renato Schifani ich odhaduje na približne 740 miliónov eur. Podľa starostu Massimiliana Contiho je za katastrofu zodpovedné niekoľkodňové intenzívne dažďové počasie, ktoré podmáčalo pôdu. „Situácia je kritická. Dochádza k ďalším kolapsom,“ varoval.
V pondelok museli zatvoriť školy a v meste prebiehajú práce na stabilizácii terénu. Do akcie sa zapojili polícia, hasiči aj civilná ochrana, ktoré pripravujú ďalší postup. Úrady nariadili evakuáciu všetkých obyvateľov v okruhu štyroch kilometrov od zosuvu.
Ľudia našli dočasné útočisko v športovej hale Pio La Torre, kde boli zriadené stovky provizórnych lôžok privezených z Palerma. Na mieste pomáha aj približne 70 dobrovoľníkov.
Sicília pod útokom extrémneho počasia
Zosuv pôdy je ďalším dôsledkom extrémneho počasia, ktoré región sužuje už niekoľko dní. Sicília sa len nedávno spamätávala zo zásahu búrky Harry, ktorá spôsobila rozsiahle záplavy a vyvolala stav núdze. Pred pár dňami sa v dôsledku zosuvu pôdy zrútila časť cintorína v Crotone — približne 20 rakiev sa zosunulo do rokliny pod útesom. Starosta Levino Rajani označil škody za „hlbokú ranu pre komunitu“ a prisľúbil, že rakvy budú vyzdvihnuté hneď, ako to bude bezpečné.
Silné búrky zasiahli aj ďalšie časti ostrova. V Letojanni sa ulica premenila na rieku, ktorá brala všetko, čo jej stálo v ceste — od odpadkových vriec až po ťažké kvetináče. V Messine zas obrovské vlny zaplavovali pobrežné časti mesta.