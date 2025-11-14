Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské drony zasiahli elektráreň v Rusku: Nemecko oznamuje veľkú vojenskú pomoc Ukrajine

poškodená elektráreň po útoku ruskej armády na neznámom mieste na Ukrajine Zobraziť galériu (3)
poškodená elektráreň po útoku ruskej armády na neznámom mieste na Ukrajine (Zdroj: TASR/AP Photo/Efrem Lukatsky)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko. Zranenia podľa miestnych úradov utrpelo najmenej 11 ľudí, z nich jeden muž je vo veľmi vážnom stave. Škody v dôsledku útoku zaznamenali na viacerých obytných budovách, pričom v jednej štvrti ostali niektoré z nich bez dodávok tepla. Informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

18:30 Ceny ropy dnes na svetových trhoch rastú. Deje sa tak potom, čo ukrajinský útok na ruský čiernomorský prístav Novorossijsk prerušil dodávky ropy z tohto významného transportného uzla.

17:30 Nemecko prispeje najmenej 150 miliónmi eur na nákup amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu, vyhlásil v piatok nemecký minister obrany Boris Pistorius počas zasadnutia skupiny G5 v Berlíne. Informuje o tom agentúra DPA. Na rokovaniach sa zúčastnili ministri obrany Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska a Poľska, ako aj najvyššia šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

16:45 Ukrajinské drony pri nálete v noci na 13. novembra poškodili elektrické zariadenie pri Novovoronežskej jadrovej elektrárni na juhozápade Ruska, uviedol gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev. O útoku, v dôsledku ktorého boli načas odpojené od siete tri bloky jadrovej elektrárne, než boli dnes ráno znovu pripojené, informoval podľa tlačových agentúr aj šéf štátnej korporácie Rosatom Alexej Lichačev. Všetky drony boli podľa neho zostrelené.

15:17 Na najmenej šesť stúpol počet obetí na životoch po vlne ruských dronových a raketových útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedli v piatok tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúry AFP. „Záchranári objavili ďalšie telo,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva vnútra. „Počet obetí ruského ostreľovania hlavného mesta stúpol na šesť,“ dodal rezort.

13:16 Rusko plánuje doviezť 12 000 Severokórejčanov, aby pracovali vo svojej rozsiahlej továrni na výrobu dronov v Šáhede, uvádza HUR. Rusko aktívne verbovalo, oklamalo a unášalo pracovníkov pre svoj vojnový stroj z celého rozvojového sveta.

12:15 Macron privíta Zelenského 17. novembra v Paríži, aby prediskutovali francúzsku podporu. Obaja lídri budú rokovať o bilaterálnej spolupráci v „energetickej, hospodárskej a obrannej oblasti“, uviedla Macronova kancelária.

11:00 Export ropy z dôležitého ruského čiernomorského prístavu Novorossijsk sa v piatok zastavil. Dôvodom je útok ukrajinských dronov. Informuje správa agentúry Reuters. Štátny prevádzkovateľ ropovodov Transnefť pozastavil dodávky ropy do Novorossijsku, uviedla agentúru Reuters s odvolaní sa na dva zdroje z odvetvia. Transnefť sa k správe odmietla vyjadriť.

10:00 Ruský ropný terminál v Novorossijsku horí po hlásených útokoch ukrajinských dronov. Ukrajinské drony zasiahli 14. novembra ruské prístavné mesto Novorossijsk, poškodili ropný terminál a spôsobili rozsiahly požiar, informovali ruské telegramové kanály.

9:11 Pri vlne nočných ruských útokov zahynuli naprieč Ukrajinou najmenej štyria ľudia, pričom Moskva vypustila asi 430 dronov a 18 striel. V piatok o tom na sociálnej sieti X informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého bol útok úmyselne vedený tak, aby spôsobil čo najväčšie škody na ľudských životoch a civilnej infraštruktúre. Svojich spojencov vo svete vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku.

VIDEO

Následky ruského ostreľovania (Zdroj: Facebook/ДСНС України )

8:30 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 14. novembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

6:50 Ukrajinský dronový útok v noci na piatok poškodil v ruskom čiernomorskom meste Novorossijsk ropný sklad, obytné budovy a loď v prístave, oznámili podľa agentúry Reuters regionálne úrady. Zranenia podľa nich utrpeli traja členovia posádky plavidla. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 216 ukrajinských dronov.

6:30 Americká pobrežná stráž vo štvrtok oznámila, že koncom októbra zaznamenala neďaleko teritoriálnych vôd USA južne od havajského ostrova Oahu ruské vojenské plavidlo. Informovala o tom agentúra Reuters.

6:10 Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, vo štvrtok vyzval ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.

6:00 V Karelskej republike na severozápade Ruska sa počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka Suchoj Su-30. Pri havárii zahynula dvojčlenná posádka, oznámilo vo štvrtok podľa ruských agentúr ministerstvo obrany v Moskve. Informuje správa agentúry Reuters. Guvernér Karelskej republiky Artur Parfenčikov na sieti Telegram uviedol, že stíhacie lietadlo s dvojčlennou posádkou sa zrútilo v neobývanej oblasti. Na zemi si pád nevyžiadal žiadne obete. Stíhačka podľa rezortu obrany nebola vyzbrojená muníciou.

V Kyjeve zasahuje protivzdušná obrana

„V Kyjeve zasahuje protivzdušná obrana. Nepriateľ zaútočil na hlavné mesto,“ napísal Kličko krátko pred polnocou SEČ na sieti Telegram. Päť zranených osôb vrátane tehotnej ženy podľa neho hospitalizovali. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v samostatnom príspevku uviedol, že Rusko do útoku nasadilo bezpilotné lietadlá aj rakety. „Rusi bombardujú obytné domy. Je veľmi veľa poškodených výškových budov po celom Kyjeve, prakticky v každej štvrti,“ napísal na Telegrame a vyzval ľudí, aby zostali v krytoch.

Po ruskom útoku bolo poškodených približne 17 obytných budov. Vo ôsmich z nich vypukli požiare a trosky dopadli aj na jednu zo škôl. Poškodené sú tiež úseky tepelnej infraštruktúry. V kyjevskom Desňanskom obvode sú v dôsledku havarijnej situácie na tepelnej sieti dočasne prerušené dodávky tepla do niektorých budov, doplnil Kličko. Starosta i šéf vojenskej správy apelovali na vyslanie záchranných zložiek do viacerých mestských štvrtí.

Ukrajinské vzdušné sily medzitým podľa agentúry Reuters informovali, že ruské drony a rakety okrem Kyjeva smerujú aj na ďalšie ukrajinské oblasti. Rusko, ktoré v roku 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky na tamojšie hlavné mesto. Zameriava sa najmä na ukrajinské energetické zariadenia a železničné systémy, ako aj na obytné oblasti, napísala agentúra AFP.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Ruskí vojaci na obrnenom
MIMORIADNY ONLINE Rusko znovu naberá tempo na fronte: Medvedev tvrdí, že Západ len urýchľuje pád Ukrajiny
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia!
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia! Ukrajina obvinila Rusko z útoku na detskú nemocnicu v Chersone
Zahraničné
Rusko úspešne otestovalo nové
Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, oznámil Putin
Zahraničné

