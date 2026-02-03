Trump opäť šokuje: Republikáni by mali prevziať kontrolu nad voľbami!

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že republikáni by mali prevziať kontrolu nad volebnými procesmi, ktoré sú v súčasnosti v kompetencii jednotlivých amerických štátov. Šéf Bieleho domu tým podľa agentúry Bloomberg naznačil, že by sa mohol pokúsiť prijať drastické opatrenia, ktoré by zmenili dynamiku novembrových doplňujúcich volieb do Kongresu.
Trumpove vyjadrenia zazneli v rozhovore s bývalým zástupcom riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Danom Bonginom po tom, čo agenti FBI minulý týždeň urobili raziu v kancelárii volebnej komisie neďaleko Atlanty v štáte Georgia a zaistili volebné hárky a iné záznamy z prezidentských volieb v roku 2020. V nich zvíťazil Joe Biden a Trump svoju porážku nikdy oficiálne nepriznal.
„Republikáni by mali povedať: 'Chceme prevziať moc, mali by sme prevziať kontrolu nad hlasovaním aspoň v mnohých - 15 miestach.' Republikáni by mali znárodniť hlasovanie. Máme štáty, ktoré sú tak skorumpované,“ povedal Trump v novom podcaste. Je podľa neho prekvapujúce, že strana nie je v tejto otázke tvrdšia. Právomoci amerického prezidenta na zmenu volebných procesov sú obmedzené. Ústava Spojených štátov amerických priznáva jednotlivým štátom únie právo stanoviť čas, miesto a spôsob konania volieb, zatiaľ čo Kongres je jediným orgánom, ktorý môže tieto pravidlá meniť.
Biely dom sa nevyjadril
Biely dom sa k výrokom prezidenta bezprostredne nevyjadril. Trump nespresnil, aké kroky by podľa neho mala Republikánska strana prijať, a neuviedol ani to, na ktoré miesta by sa mali republikáni zamerať. V rozhovore však zopakoval svoje nepravdivé tvrdenie, že vo voľbách nad Bidenom zvíťazil. Trump dlhodobo vyhlasuje, že jeho prehra v predchádzajúcich prezidentských voľbách je výsledkom rozsiahlych podvodov. Tie sa však podľa agentúry Bloomberg nepotvrdili a prezidentove pokusy napadnúť Bidenovo víťazstvo na súde taktiež neboli úspešné.
Najnovšia hrozba „znárodniť hlasovanie“ podľa magazínu Politico pripomína Trumpov sľub z minulého leta, keď avizoval, že podpíše výkonné nariadenie, ktoré zabezpečí „čestnosť“ v doplňujúcich voľbách do Kongresu. „Nezabúdajte, že štáty nie sú nič iné ako 'zástupcovia' federálnej vlády, pokiaľ ide o sčítavanie a spracovávanie hlasov. Musia robiť to, čo im nariadi federálna vláda v zastúpení prezidenta Spojených štátov, PRE DOBRO NAŠEJ KRAJINY,“ napísal v auguste minulého roka na sieti Truth Social.