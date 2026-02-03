Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Trump opäť šokuje: Republikáni by mali prevziať kontrolu nad voľbami!

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že republikáni by mali prevziať kontrolu nad volebnými procesmi, ktoré sú v súčasnosti v kompetencii jednotlivých amerických štátov. Šéf Bieleho domu tým podľa agentúry Bloomberg naznačil, že by sa mohol pokúsiť prijať drastické opatrenia, ktoré by zmenili dynamiku novembrových doplňujúcich volieb do Kongresu.

Trumpove vyjadrenia zazneli v rozhovore s bývalým zástupcom riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Danom Bonginom po tom, čo agenti FBI minulý týždeň urobili raziu v kancelárii volebnej komisie neďaleko Atlanty v štáte Georgia a zaistili volebné hárky a iné záznamy z prezidentských volieb v roku 2020. V nich zvíťazil Joe Biden a Trump svoju porážku nikdy oficiálne nepriznal.

„Republikáni by mali povedať: 'Chceme prevziať moc, mali by sme prevziať kontrolu nad hlasovaním aspoň v mnohých - 15 miestach.' Republikáni by mali znárodniť hlasovanie. Máme štáty, ktoré sú tak skorumpované,“ povedal Trump v novom podcaste. Je podľa neho prekvapujúce, že strana nie je v tejto otázke tvrdšia. Právomoci amerického prezidenta na zmenu volebných procesov sú obmedzené. Ústava Spojených štátov amerických priznáva jednotlivým štátom únie právo stanoviť čas, miesto a spôsob konania volieb, zatiaľ čo Kongres je jediným orgánom, ktorý môže tieto pravidlá meniť.

Biely dom sa nevyjadril

Biely dom sa k výrokom prezidenta bezprostredne nevyjadril. Trump nespresnil, aké kroky by podľa neho mala Republikánska strana prijať, a neuviedol ani to, na ktoré miesta by sa mali republikáni zamerať. V rozhovore však zopakoval svoje nepravdivé tvrdenie, že vo voľbách nad Bidenom zvíťazil. Trump dlhodobo vyhlasuje, že jeho prehra v predchádzajúcich prezidentských voľbách je výsledkom rozsiahlych podvodov. Tie sa však podľa agentúry Bloomberg nepotvrdili a prezidentove pokusy napadnúť Bidenovo víťazstvo na súde taktiež neboli úspešné.

Najnovšia hrozba „znárodniť hlasovanie“ podľa magazínu Politico pripomína Trumpov sľub z minulého leta, keď avizoval, že podpíše výkonné nariadenie, ktoré zabezpečí „čestnosť“ v doplňujúcich voľbách do Kongresu. „Nezabúdajte, že štáty nie sú nič iné ako 'zástupcovia' federálnej vlády, pokiaľ ide o sčítavanie a spracovávanie hlasov. Musia robiť to, čo im nariadi federálna vláda v zastúpení prezidenta Spojených štátov, PRE DOBRO NAŠEJ KRAJINY,“ napísal v auguste minulého roka na sieti Truth Social.

Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Prominenti
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Prominenti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Správy

Domáce správy

Tento výpis v schránke
Tento výpis v schránke neprehliadnite: Prichádzajú dôležité správy, ktoré ovplyvnia vaše dôchodky!
Domáce
Slováci sa opäť idú
Slováci sa opäť idú hecnúť! STOPKA metly ľudstva a veľa odhodlania, suchý február preverí váš charakter!
Domáce
TEST Odstrániť chĺpky IPL
TEST Odstrániť chĺpky IPL alebo laserom? Zaváži dôležitý fakt, o ktorom sa takmer nehovorí
hashtag.sk
Banská Bystrica rozdelila 40-tisíc eur: Tieto projekty získali podporu verejnosti
Banská Bystrica rozdelila 40-tisíc eur: Tieto projekty získali podporu verejnosti
Banská Bystrica

Delcy Rodríguezová
Rodríguezová rokovala s americkou chargée d'affaires o tranzícii Venezuely
Federálni agenti budú v
Federálni agenti budú v Minneapolise nosiť telové kamery, oznámila Noemová
bývalý americký prezident Bill
Clintonovci napokon budú vypovedať pred Kongresom v Epsteinovej kauze
Beauty Ball 2026 -
Kollárova Laura naložila influencerkám: Ste lenivé a polomimo... Vykašlite sa na to!
Michal Hudák a Marián
Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Nešťastná nehoda: Starý otec
Nešťastná nehoda: Starý otec markizáčky Pietrovej zomrel na následky pádu!
Grammy 2026
MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy?
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!
Rakovina pankreasu: Prečo je
Rakovina pankreasu: Prečo je taká zákerná, aké sú šance na prežitie a ako neprehliadnuť prvé príznaky
Lauren Harkins
Jej VIDEÁ sledujú milióny: Lauren nie je panna kvôli viere, ale kvôli TÝMTO zásadám! Boli by ste schopní urobiť to isté?
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Minnesota Wild – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Minnesota Wild – Montreal Canadiens
Jeden zomrel a druhý bojuje o život: Dva vážne incidenty pri olympijskom hokejovom štadióne
Jeden zomrel a druhý bojuje o život: Dva vážne incidenty pri olympijskom hokejovom štadióne
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Zimná olympiáda v tieni pandémie: Nóri prepísali históriu, zaskvela sa aj Vlhová a hokejisti
Zimná olympiáda v tieni pandémie: Nóri prepísali históriu, zaskvela sa aj Vlhová a hokejisti
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Tento typ tréningu ženy podceňujú a pritom formuje postavu najrýchlejšie: Výsledky vidno už po pár týždňoch
Tento typ tréningu ženy podceňujú a pritom formuje postavu najrýchlejšie: Výsledky vidno už po pár týždňoch
