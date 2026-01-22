Kolumbia uvalila na Ekvádor odvetné 30-percentné clá: Pozastaví aj cezhraničný predaj elektriny

BOGOTA - Kolumbia vo štvrtok oznámila uvalenie recipročných 30-percentných ciel na približne 20 produktov dovážaných z Ekvádoru. Pozastaví tam tiež cezhraničný predaj elektrickej energie, píše agentúra AFP.
„Toto clo nepredstavuje sankciu ani konfrontačné opatrenie, ale skôr nápravné opatrenie zamerané na obnovenie rovnováhy v obchode,“ vyhlásila kolumbijská vláda. Bogota takýto krok podnikla deň po tom, čo Ekvádor uvalil clá na dovozy z Kolumbie pre obvinenia, že nepomáha v boji proti drogovým kartelom. Krajiny spolu zdieľajú 600-kilometrovú hranicu, cez ktorú sa nelegálne pašujú rôzne tovary vrátane drog, vysvetľuje AFP.
Obchodný deficit a snaha o spoluprácu
„Vyvinuli sme úsilie o spoluprácu s Kolumbiou, aj napriek obchodnému deficitu presahujúcemu jednu miliardu dolárov ročne,“ uviedol v stredu ekvádorský prezident Daniel Noboa na platforme X.
Ekvádor žiada spoločný boj proti drogám
Ekvádorská armáda podľa prezidenta „na hranici (s Kolumbiou) naďalej bojuje so zločineckými skupinami spojenými s obchodovaním s drogami bez akejkoľvek spolupráce“. Clá preto vraj budú platiť, „kým nedôjde k skutočnému záväzku spoločne bojovať proti obchodovaniu s drogami a nelegálnej ťažbe na hranici s rovnakou vážnosťou a odhodlaním, aké dnes preukazuje Ekvádor“.