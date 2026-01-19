Takmer rok a pol bol väznený! Do Česka sa vrátil muž zadržiavaný vo venezuelskom väzení

PRAHA - V nedeľu večer armádny špeciál priviezol do Česka 35-ročného Jana Darmovzala, ktorý bol takmer rok a pol väznený vo Venezuele. Informuje správa Novinky.cz a ČT24.
Spolu s Darmovzalom boli na palube lietadla ďalší traja bývalí väzni venezuelského režimu z Poľska, Rumunska a Írska. „Pôvodne malo dôjsť k ich vyzdvihnutiu v Bogote (v Kolumbii), ale nakoniec to nebolo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracase,“ povedal už skôr minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi). Okrem rodiny prepusteného čakali na pražskom letisku Ruzyně aj predseda vlády Andrej Babiš (ANO), šéf diplomacie Macinka a minister obrany Jaromír Zůna (SPD).
Odišiel na kontrolu do nemocnice
Darmovzal po návrate do Česka odišiel na kontrolu do nemocnice. Ďalších troch bývalých väzňov si na letisku vyzdvihli zástupcovia ambasád. Venezuelské úrady zadržali Darmovzala v septembri 2024, pretože sa údajne chystal podieľať na pláne zabiť prezidenta Nicolása Madura a zvrhnúť vládu. Podľa českej diplomacie tieto tvrdenia nemali žiadny reálny základ.