Kosovo potvrdilo výsledky volieb: Kurtiho strana Sebaurčenie získala presvedčivé víťazstvo

PRIŠTINA - Ústredná volebná komisia (CEC) v Kosove v sobotu po prepočítaní všetkých hlasov odovzdaných v predčasných parlamentných voľbách potvrdila víťazstvo strany Sebaurčenie (Vetëvendosje - LVV) dočasného premiéra Kosova Albina Kurtiho. Strane LVV dalo svoj hlas 51,1 percenta kosovských voličov. Informovala o tom agentúra AFP.
Prepočítanie hlasov po podvodoch
CEC nariadila úplné prepočítanie hlasov odovzdaných vo voľbách začiatkom januára po tom, ako sa v sčítaní hlasov zistili viaceré nepresnosti. V rámci vyšetrovania bolo zadržaných viac ako 100 volebných pracovníkov. Približne polovica z nich bola následne vzatá do väzby na jeden alebo dva mesiace. Tieto osoby sú podozrivé z falšovania výsledkov volieb, zastrašovania a úplatkárstva. Ich podvodné konanie sa týka približne 70.000 hlasov.
Predseda CEC Kreshnik Radoniqi v sobotu informoval o výsledkoch volieb po prepočítaní všetkých hlasov. Podľa nich Kurtiho strana LVV získala 51,1 percenta hlasov, za ňou nasledovala Demokratická strana Kosova (PDK) s 20,19 percentami a Demokratická liga Kosova (LDK) s 13,24 percentami.
Kurti opäť dočasným premiérom
Kurti je od februára 2025 dočasne povereným predsedom vlády. V tejto pozícii sa ocitol po tom, ako jeho strana v predchádzajúcich parlamentných voľbách prišla o parlamentnú väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Hlboko rozdelení poslanci si však vynútili vypísanie druhých parlamentných volieb za menej ako 12 mesiacov - konali sa v decembri 2025.
Hoci LVV zaznamenala v týchto voľbách presvedčivé víťazstvo a v 120-člennom zákonodarnom zbore bude mať 57 poslancov, Kurti bude pravdepodobne opäť čeliť bojkotu zo strany svojich hlavných rivalov, ktorí vylúčili vstup do koalície s ním. Očakáva sa preto, že sa bude snažiť za partnerov získať menšinové strany, ktoré majú v kosovskom parlamente zaručených 20 kresiel. Pred zvolaním ustanovujúceho zasadnutia nového parlamentu musí uplynúť dvojtýždňové obdobie, počas ktorého majú všetky strany právo podať odvolanie proti zverejneným výsledkom.
Vláda mešká, hrozí strata pomoci
Prepočítanie hlasov voličov a vyšetrovanie podvodov vo voľbách spôsobili ďalšie oneskorenie pri zostavovaní novej kosovskej vlády, pričom zazneli aj varovania, že Kosovo môže prísť o stovky miliónov eur medzinárodnej pomoci, ak vláda nebude vytvorená v dohľadnom čase.