Prezidentské voľby v Portugalsku: Podľa exit pollov vyhral António José Seguro

LISABON - Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb v Portugalsku sa podľa viacerých exit pollov stal 77-ročný António José Seguro zo stredoľavej Socialistickej strany (PS) so ziskom približne 67 až 73 percent hlasov. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.
Jeho súper André Ventura (43) z pravicovopopulistickej strany Chega získal zvyšných 27 až 33 percent platných hlasov, ukazujú exit polly televíznych staníc RTP, SIC a TVI/CNN. Ventura však zrejme dosiahol lepší výsledok ako jeho strana v posledných parlamentných voľbách (22,8 percent). Chega sa minulý rok stala druhou najväčšou stranou v portugalskom parlamente. Získala viac hlasov ako PS a umiestnila sa len pod Sociálnodemokratickou stranou (PSD) premiéra Luísa Montenegra.
V prvom kole prezidentských volieb pred tromi týždňami získal Seguro 31 percent hlasov, ale nedosiahol nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo. Celkovo kandidovalo 11 uchádzačov a súčasná hlava štátu Marcelo Rebelo de Sousa už nemohol kandidovať na tretie funkčné obdobie po sebe. V prvom kole voliči odmietli aj Luísa Marquesa Mendesa zo Sociálnodemokratickej strany. Kandidát vládnej koalície skončil na piatom mieste, hoci mu prieskumy pripisovali prvenstvo.
Prezident má v Portugalsku prevažne reprezentatívnu funkciu, no disponuje niekoľkými kľúčovými právomocami vrátane práva veta pri prijímaní zákonov, rozpustenia parlamentu a vyhlásenia predčasných volieb.