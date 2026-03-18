Každú minútu zomiera približne deväť detí do päť rokov: UNICEF varuje pred chorobami, ktorým sa dá predísť

VIEDEŇ - Detský fond OSN (UNICEF) vo svojej správe zverejnenej v stredu uviedol, že každú minútu zomrie vo svete približne deväť detí vo veku do piatich rokov. Upozornila na to agentúra DPA.
V roku 2024 došlo podľa odhadov k 4,9 miliónom úmrtí dojčiat a malých detí v spomínanej vekovej skupine. Väčšine z nich sa však dalo predísť prostredníctvom efektívnych opatrení a prístupu k zdravotnej starostlivosti, uvádza sa v správe, ktorú UNICEF vypracoval spolu s ďalšími agentúrami OSN.
Zníženie úmrtnosti, spomalený pokrok
„Žiadne dieťa by nemalo zomrieť na choroby, ktorým vieme predchádzať,“ povedala riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová. Podľa správy organizácií OSN sa počet úmrtí detí do piatich rokov od roku 2000 celosvetovo znížil o viac než polovicu. Od roku 2015 sa však pokrok výrazne spomalil. Russellová v tejto súvislosti tiež zdôraznila znižovanie rozpočtov na celom svete.
Detská úmrtnosť vo svete je rozložená veľmi nerovnomerne, rovnako ako prístup k zdravotnej starostlivosti. V subsaharskej Afrike bolo zaznamenaných 58 percent všetkých úmrtí detí mladších než päť rokov. Významnú úlohu v tomto regióne zohrávajú infekčné choroby.
Vysoké riziko v južnej Ázii a krízových oblastiach
Približne 25 percent všetkých prípadov bolo zaznamenaných v južnej Ázii, kde mnoho detí umiera krátko po narodení. Na Európu a Severnú Ameriku spolu pripadá len 1,1 percenta. Riziko pre novorodencov, bábätká a dojčatá je obzvlášť vysoké vo vojnových a krízových oblastiach, uvádza sa v správe.
Agentúry OSN tiež zozbierali údaje pre vekovú skupinu od piatich do 24 rokov. Podľa ich odhadov zomrelo v roku 2024 2,1 milióna detí, dospievajúcich a mladých dospelých. Dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov najčastejšie umierajú v dôsledku samovrážd, chlapci v tomto veku zase pri dopravných nehodách, dodáva správa.