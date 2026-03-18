Extrémne sucho zasahuje zatiaľ jedno percento územia Slovenska

BRATISLAVA - Minulý týždeň bolo výrazné až extrémne sucho ojedinele najmä v severnej polovici Slovenska a na krajnom východe. Extrémne sucho zasahuje zatiaľ jedno percento územia, a to hlavne regióny Orava, Spišská Magura, Levočské vrchy, Pieniny, Poloniny a Vihorlat. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Sucho na takmer polovici územia
„Sucho rôznej intenzity pozorujeme na takmer polovici územia Slovenska. V povrchovej vrstve je podobná situácia ako v celom profile,“ priblížili odborníci s tým, že výrazné sucho je ojedinele aj na západnom Slovensku. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho najmä v severnej polovici územia. Lokálne extrémne sucho je v oblasti Starej Ľubovne, dodali.
Deficit pôdnej vlahy je podľa SHMÚ najvyšší mínus 40 až mínus 60 milimetrov lokálne na západnom a juhozápadnom Slovensku, na východe to je najviac mínus 20 až mínus 40 milimetrov. Nadbytok vlahy je najviac plus 20 až plus 40 milimetrov v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty, v Košickej kotline a na Spiši.
Zrážky za uplynulý týždeň
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne vo štvrtok 12. marca, vo forme prehánok lokálne aj ostatné dni. SHMÚ tvrdí, že najviac zrážok spadlo lokálne na Orave, Považí, Turci a na Poľane, a to päť až desať milimetrov. Na väčšine Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja bol úhrn zrážok do päť milimetrov. Na väčšine územia Záhorskej nížiny, Podunajskej nížiny, ale aj na väčšine Zemplína bolo bez zrážok, uviedli odborníci.
„Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 20 stupňov Celzia vo štvrtok v Žiarskej kotline a na hornej Nitre. Najnižšie klesla teplota vzduchu na mínus sedem stupňov Celzia na Zamagurí a v Slovenskom raji,“ skonštatoval SHMÚ.