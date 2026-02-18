Premiér otvorene o Srbsku: Členstvo v EÚ si podľa neho zaslúži

BRATISLAVA - Srbsko si zaslúži členstvo v EÚ, je na to dobre pripravené. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to napísal na sociálnej sieti v súvislosti so stredajším podujatím pri príležitosti Dňa štátnosti Srbskej republiky, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň odmietol diskrimináciu Srbska pri vstupe do EÚ. Tá je podľa neho zo strany orgánov EÚ a niektorých členských krajín evidentná.
archívne video
Na podujatí v mene vlády SR podľa svojich slov zagratuloval k sviatku a poďakoval za priateľstvo, ktoré spája národy. Je presvedčený, že medzi Slovákmi a Srbmi existuje silné puto - historické, kultúrne aj hodnotové. „Sme slovanské národy a nesmieme zabúdať na to, čo nás spája. Máme vlastné skúsenosti, vlastnú odvahu, vlastnú hrdosť. A práve tieto hodnoty nás formujú aj dnes. Slovanstvo, jeho zdravý rozum a skúsenosti môžu Európe pomôcť viac, ako by si niekto mohol predstaviť,“ doplnil premiér.