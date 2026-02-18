Streda18. február 2026, meniny má Jaromír, Jaromíra, zajtra Vlasta

Premiér otvorene o Srbsku: Členstvo v EÚ si podľa neho zaslúži

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Srbsko si zaslúži členstvo v EÚ, je na to dobre pripravené. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to napísal na sociálnej sieti v súvislosti so stredajším podujatím pri príležitosti Dňa štátnosti Srbskej republiky, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň odmietol diskrimináciu Srbska pri vstupe do EÚ. Tá je podľa neho zo strany orgánov EÚ a niektorých členských krajín evidentná.

Tlačová konferencia Fica, Sakovej a Szaba na Úrade vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
„Srbsko má moje úprimné uznanie. Podporujem jeho cestu do Európskej únie a som presvedčený, že ak krajina splní podmienky, musí dostať férovú šancu. Slovensko bude stáť pri Srbsku ako spoľahlivý partner a priateľ,“ uviedol Fico. Napísal tiež, že srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi želá všetko dobré a veľa múdrosti, aby dostal srbský národ tam, kam patrí, a to do najvyspelejšej Európy.

Na podujatí v mene vlády SR podľa svojich slov zagratuloval k sviatku a poďakoval za priateľstvo, ktoré spája národy. Je presvedčený, že medzi Slovákmi a Srbmi existuje silné puto - historické, kultúrne aj hodnotové. „Sme slovanské národy a nesmieme zabúdať na to, čo nás spája. Máme vlastné skúsenosti, vlastnú odvahu, vlastnú hrdosť. A práve tieto hodnoty nás formujú aj dnes. Slovanstvo, jeho zdravý rozum a skúsenosti môžu Európe pomôcť viac, ako by si niekto mohol predstaviť,“ doplnil premiér.

 
 

 

