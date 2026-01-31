Turbo rokovania EÚ: Šefčovič urýchľuje obchodné dohody s tretími krajinami

BRUSEL - V roku 2025 označili niektorí novinári uzatváranie dohôd o voľnom obchode EÚ s tretími krajinami výrazom „turbo charge“, čiže turbodúchadlo. Pre bruselského spravodajcu to potvrdil slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý k týmto dohodám výrazne prispel. Tento rok má Šefčovič program nastavený na rovnako intenzívne tempo.
archívne video
„Minulý rok viacerí tie obchodné rokovania opísali ako ‚turbo charge‘. Že prišlo k dramatickému zrýchleniu obchodných rokovaní medzi Úniou a ostatnými krajinami,“ vysvetlil Šefčovič. Novinári našli vhodný technický odkaz na to, že podobne ako pri spaľovacích motoroch turbodúchadlá zaisťujú zvýšenie celkového výkonu, aj Šefčovič prispel k úspechu obchodných rokovaní.
Tri veľké dohody
Eurokomisár po uzavretí zatiaľ najväčšej obchodnej dohody vôbec medzi EÚ a Indiou pripomenul, že rok 2025 sa spája s troma veľkými dohodami - so štyrmi členskými krajinami skupiny Mercosur, s Indonéziou a nakoniec vlaňajšie rokovania úspešne vyústili aj do dohody s Indiou.
„Tieto tri dohody v podstate pomáhajú pokryť viac ako 50 percent európskeho exportu,“ vysvetlil. Dodal, že Únia ešte čaká na ratifikáciu obchodnej dohody s Mexikom. Ratifikácia dohody, na modernizácii ktorej sa po desiatich rokoch rokovaní obe strany dohodli vlani v januári, by sa mala ukončiť v priebehu roka 2026.
Rokovania pokračujú s Áziou a Austráliou
Šefčovič naznačil, že aj jeho tohoročný program má všetky šance stať sa „turbodúchadlovým“. „Pokračujú rokovania s krajinami Ázie. Je tam Malajzia, Filipíny, Thajsko. Ďalej aj austrálski partneri prejavili záujem opätovne otvoriť a urýchliť obchodné rokovania a takisto dobre postupujeme aj v rokovaniach so Spojenými arabskými emirátmi,“ dodal.
Úspech s Emirátmi môže otvoriť cestu
Podľa neho rokovania so Spojenými arabskými emirátmi považuje EK za kľúčové aj preto, že ak budú úspešné, chcú sa k nim pridať aj ostatné krajiny tohto regiónu združené v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) - Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán a Saudská Arábia. EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom krajín GCC a v roku 2023 ich vzájomný obchod dosiahol úroveň 170 miliárd eur. Nové a posilnené obchodné a investičné partnerstvo medzi oboma stranami môže tento obrat znásobiť.
„To je taká tá pracovná agenda na budúce obdobie, ale aj sumár troch významných dohôd za obdobie, odkedy som nastúpil do výkonu tohto nového mandátu,“ zhrnul Šefčovič svoje pôsobenie na čele obchodnej politiky EÚ, za ktorú zodpovedá od 1. decembra 2024.