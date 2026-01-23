Posun v prípade vraždy študenta Tupého: Vypovedal už Ondrejčák, známy ako Piťo

BRATISLAVA - V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal v piatok pred Mestským súdom Bratislava I Juraj Ondrejčák, považovaný za niekdajšieho bosa bratislavskej skupiny piťovcov. Ten prišiel s verziou o zozname, na ktorom mal spísaný okruh podozrivých z vraždy Tupého, ku ktorému sa dopracoval vlastným zisťovaním. Tento zoznam mal podľa jeho slov ukázať aj vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Proces má pokračovať 22. apríla výsluchom ďalších svedkov.
„Neviem, prečo musel zomrieť mladý človek a prečo sa to zvalilo na údajných piťovcov. Z mladého Tupého robili dílera, odklonila sa cesta od správnych ľudí, ktorí mali byť vyšetrovaní,“ uviedol na začiatku výpovede Ondrejčák. Ozrejmil, že z vraždy študenta neskôr obvinili troch jeho kamarátov. Približne po tomto obvinení sa Ondrejčák podľa jeho slov oficiálne stretol s vtedajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Stretnutie sa podľa neho odohralo priamo na generálnej prokuratúre. Na stretnutí mali byť prítomní aj iní ľudia, podľa Ondrejčáka, prezývaného Piťo, tam mohol byť aj Trnkov zástupca. Tvrdil, že Trnkovi vtedy ukázal zoznam, ktorý bol súčasťou jeho spisu v inej trestnej veci. Ondrejčák zdôraznil, že on na mieste činu v dobe skutku nebol. Na zozname však mali byť mená ľudí, ktorých z vraždy Tupého podozrieval a ktorých mená si zistil sám.
Nevedel uviesť konkrétne mená
Na otázku, ako mohol zistiť, kto sa vraždy dopustil, Ondrejčák podotkol, že v období, keď sa vražda odohrala, vedel on aj jeho partia o každej vražde, ktorá sa v Bratislave stala, i to, kto ju urobil. Ozrejmil aj to, že na vlastné pátranie sa dal z dôvodu, aby neobvinili a neodsúdili jeho. Zoznam mala neskôr nájsť polícia pri domovej prehliadke u Ondrejčáka v roku 2011. K obsahu zoznamu však svedok podľa jeho slov nebol nikdy vypočutý. Takisto na pojednávaní nevedel uviesť konkrétne mená, ktoré sa v zozname mali nachádzať. „Vy viete, kto to urobil, všetci, ktorí tam boli, to vedia,“ povedal neskôr svedok obžalovanému Adamovi P. Ondrejčák opísal aj stretnutie s otcom zavraždeného študenta Danielom Tupým starším. Podľa svedka chcel Tupý st., aby on a jeho kamaráti išli na detektor lži, čo Ondrejčák odmietol. Svedok mal tiež otcovi študenta povedať meno a prezývku, ktorú si má zapamätať.
Na piatkovom pojednávaní vypovedala aj svedkyňa, ktorá v inkriminovaný deň bola spolu so zavraždeným Tupým a ich partiou na Tyršovom nábreží v Bratislave. Ako išli po nábreží, mala spozorovať partiu desiatich až 15 ľudí, ktorí sa k nej a jej kamarátom približovali. Svedkyňa to vyhodnotila ako nebezpečenstvo, následne na jej partiu zaútočili. Útočníkov však nevedela identifikovať ani nevidela žiadnu zbraň. Za sebou videla Tupého siluetu, ktorý z ich partie išiel posledný. Videla, že sa pri Tupom pohybujú dvaja ľudia, taktiež, ako Tupý padá na zem a stoná. Svedkyňa ozrejmila, že na ňu nezaútočil nikto, aj tak však utiekla do Sadu Janka Kráľa a neskôr zavolala políciu.
Zločin vyvolal množstvo reakcií
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia. Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.