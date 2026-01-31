Poľsko obmedzilo lety: Do vzdušného priestoru opäť vleteli balóny z Bieloruska

VARŠAVA - Poľsko dočasne obmedzilo civilnú leteckú dopravu nad Podleským vojvodstvom v severovýchodnej časti krajiny po tom, ako vo svojom vzdušnom priestore zo smeru z Bieloruska zaznamenalo objekty podobné balónom. V sobotu o tom informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ. Informuje o tom agentúra PAP.
Incident, ku ktorému došlo v noci z 30. na 31. januára, je ďalším z radu hybridných incidentov zaznamenaných v severovýchodnej časti Poľska, uviedlo DORSZ v sobotu ráno v príspevku na platforme X.
Poľské orgány zaviedli v reakcii na incident v Podleskom vojvodstve, ktoré hraničí s Bieloruskom, dočasné obmedzenia civilného letectva. DORSZ potvrdilo, že tento krok prijali ako preventívne opatrenie, „aby bola zaistená bezpečnosť“.
Pravdepodobne ide o pašovacie balóny
„Žiadnu hrozbu pre bezpečnosť vzdušného priestoru Poľskej republiky sme nezaznamenali,“ uzavrelo DORSZ. Poľská pohraničná stráž uviedla, že zaznamenané objekty boli pravdepodobne balóny používané na pašovanie. „Na zistení okolností incidentu pracujeme,“ potvrdila.
Podobné narušenie sa stalo už v stredu
K podobnému narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo aj v stredu. Pohraničná stráž vtedy uviedla, že na základe analýzy išlo tiež o balóny. Agentúra DPA uvádza, že tieto balóny sa zvyčajne používajú na nelegálne pašovanie cigariet z Bieloruska.
DPA dodáva, že Poľsko už roky čelí napätým vzťahom s Bieloruskom, ktoré je kľúčovým spojencom Moskvy. Podobné incidenty s balónmi boli hlásené aj v susednej Litve, kde platí od decembra výnimočný stav, ktorý umožňuje civilným orgánom a armáde rýchlejšie reagovať na takéto narušenia vzdušného priestoru.