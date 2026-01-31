Výpadky elektriny na Ukrajine: Porucha cezhraničného vedenia zasiahla aj Moldavsko

KYJEV - Ukrajina zaznamenala v sobotu výpadky dodávok elektriny v dôsledku technickej poruchy na cezhraničnom elektrickom vedení spájajúcom Ukrajinu s Rumunskom a Moldavskom. Vo svojom príspevku na platforme Telegram to uviedol ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa Šmyhaľa v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ) došlo k technickej poruche, ktorá spôsobila súčasné odpojenie 400-kilovoltového vedenia medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltového vedenia medzi západnou a strednou Ukrajinou.
Kaskádové výpadky a odpojenie jadrových blokov
Šmyhaľ spresnil, že táto situácia mala za následok kaskádové výpadky prúdu v ukrajinskej elektrickej sieti a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené od siete alebo bolo znížené ich zaťaženie.
V Kyjeve, Kyjevskej, Žytomyrskej a Charkovskej oblasti boli zavedené špeciálne harmonogramy núdzového odpojenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napísal, že bol informovaný o núdzovej situácii a že úrady za úlohu čo najskôr stabilizovať situáciu.
Metro a voda v Kyjeve a Charkove zastavené
AFP doplnila, že metro v Kyjeve dočasne nepremáva a v celom meste došlo aj k dočasnému zastaveniu dodávok vody. Úrady ubezpečili, že obnovení dodávky elektriny do vodovodného a kanalizačného systému sa pracuje. Z technických dôvodov bola v sobotu dočasne zastavená aj prevádzka metra v meste Charkov na východe Ukrajiny.
Ukrajinská energetická sieť bola v posledných mesiacoch vážne narušená sériou masívnych ruských útokov, ktoré poškodili elektrárne a transformátory. Dodávky elektriny pre bežných spotrebiteľov sú už celé týždne výrazne obmedzené.
Moldavské ministerstvo energetiky potvrdilo, že energetický systém Moldavska bol v sobotu zasiahnutý núdzovým výpadkom v dôsledku problémov v energetickej sieti na Ukrajine. Výpadky prúdu hlásia z hlavného mesta Kišiňov i ďalších častí Moldavska. Nefungovali ani semafory.