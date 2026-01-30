Piatok30. január 2026, meniny má Ema, zajtra Emil

Brutálny útok v Nigérii: Džihádisti z IS zabili desiatky ľudí! Terčom boli vojaci aj robotníci

ABUJA - Pri útoku militantov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) vo štvrtok na severovýchode Nigérie prišli o život desiatky ľudí vrátane vojakov, uviedli miestne zdroje. Informuje o tom agentúra AFP.

K útoku došlo v noci v nigérijskom zväzovom štáte Borno, ktorý je od roku 2009 epicentrom islamistického povstania skupiny Boko Haram a jej odštiepeneckej frakcie Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP). Podľa OSN si konflikt od roku 2009 vyžiadal tisíce obetí na životoch a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.

„Počet obetí sa pohybuje v desiatkach,“ povedal Ibrahim Liman - člen pričlenených civilných oddielov (CJTF) zriadených na pomoc nigérijskej armáde v boji proti militantom. Liman uviedol, že záchranné tímy previezli 20 tiel vrátane piatich vojakov, 15 stavebných robotníkov a miestnych poľovníkov do všeobecnej nemocnice v neďalekom meste Biu. Robotníci pracovali na cestnom moste, ktorý bol minulý rok zničený pri inom džihádistickom útoku. K útoku došlo, keď sa vracali na svoju základňu.

