Piatok30. január 2026, meniny má Ema, zajtra Emil

Slávna speváčka NESKLAMALA ani tentoraz: Dobrý den, kozy ven!

Tove Lo Aktuálne FOTO vnútri! Zobraziť galériu (8)
Tove Lo (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Svetová premiéra očakávaného filmu Wuthering Heights sa zmenila na módny šok. Švédska speváčka Tove Lo dorazila na červený koberec v outfite, ktorý nechal len minimum priestoru pre fantáziu. Dobrý den, kozy ven!

Švédska speváčka, skladateľka a hudobníčka Tove Lo opäť nesklamala. Na svetovú premiéru filmu Wuthering Heights v ikonickom losangeleskom kine TCL Chinese Theatre dorazila v outfite, ktorý nenechal nikoho chladným. Namiesto noblesnej večernej róby, aká sa na podobné podujatie patrí si obliecť, zvolila model, ktorý by sa viac hodil na pláž alebo extravagantnú afterparty.

Speváčka ukazujúca holé prsia sa vydala: Tajná svadba s týmto vlasáčom! Prečítajte si tiež

Speváčka ukazujúca holé prsia sa vydala: Tajná svadba s týmto vlasáčom!

Na červenom koberci sa objavila v takmer nahom outfite, v ktorom látka zohrávala skôr praktickú úlohu. Na sebe mala čipkované šaty, ak sa to dá nazvať šatami. A pod nimi nemala nič, len nohavičky. „Dobrý den, kozy ven," bolo zrejme heslo jej dňa. Nejde pritom v jej prípade o neobvyklý pokus ako zaujať. Aj v minulosti zakaždým servírovala svoje prsia ako na bežiacom páse.

Tove Lo
Zobraziť galériu (8)
Tove Lo  (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Tove Lo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Courtney Stodden
Slávna prsatica s manželom: Odviazali sa na parkovisku... Bozky a dotyky ako z PORNA!
Zahraniční prominenti
Marc Anthony
57-ročný Marc Anthony si nedá pokoj: Na ceste je dieťa s poradovým číslom... To je BOREC!
Zahraniční prominenti
Chrissy Teigen
Jeden pohár jej nikdy nestačil! Žena najsexi muža sveta to skúša znova: Som 52 dní triezva!
Zahraniční prominenti
Herečka Natalie Portman.
Slávna herečka skritizovala Oscary: TOTO povedala na plné ústa!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Moderátorka Lenka Šóošová: Perimenopauzu si zamenila s postkovidovým syndrómom
Moderátorka Lenka Šóošová: Perimenopauzu si zamenila s postkovidovým syndrómom
Zoznam TV
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Prominenti
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!
Prominenti

Domáce správy

Nezrovnalosti pri energopomoci: Systém
Nezrovnalosti pri energopomoci: Systém naráža na limity! Niektorým šeky neprišli alebo boli zle adresované
Domáce
Nová VLNA podvodov, veľké
Nová VLNA podvodov, veľké VAROVANIE polície! V TOMTO sú nebezpečné: Pamätajte na jedno PRAVIDLO
Domáce
Aktualizujeme AKTUÁLNE Parlament schválil lex
AKTUÁLNE Parlament schválil lex Matovič: Novela rokovacieho poriadku aj etický kódex sú realitou!
Domáce
MIMORIADNA UDALOSŤ na železnici: Rýchliky sa ocitli na jednej koľaji! Siahnuť museli po núdzovom kroku
MIMORIADNA UDALOSŤ na železnici: Rýchliky sa ocitli na jednej koľaji! Siahnuť museli po núdzovom kroku
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Zabráni Trump vojne? K Iránu vyslal masívnu flotilu: Stále dúfa v úspech jadrových rokovaní
Zahraničné
Alexander Stubb
Jasné slová európskeho lídra: NATO vyhráva! Ostro sa pustil do Putina, TOTO si o ňom myslí
Zahraničné
Donald Trump
Je to veľmi nebezpečné! Trump kritizuje Britov za obchody s Čínou: Vyhráža sa ekonomickým úderom
Zahraničné
Venezuela otvára ropný biznis
Venezuela otvára ropný biznis svetu! Trump zmiernil sankcie: Nová prezidentka podpísala kľúčový zákon
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Tove Lo
Slávna speváčka NESKLAMALA ani tentoraz: Dobrý den, kozy ven!
Zahraniční prominenti
Posledné tri celebrity, ktoré
Posledné tri celebrity, ktoré sa vrátia na parket Let's Dance: Tieto mená by ste čakali?
Domáci prominenti
Na honosný pohreb Moniky
Na honosný pohreb Moniky Jákliovej (†31) sa ľudia skladali: ZBIERKA pohoršila aj Plačkovú!
Domáci prominenti
Škandalózne súkromie hollywoodskej legendy:
Škandalózne súkromie hollywoodskej legendy: Bitka s bezdomovcom aj čudné okolnosti nehody!
Osobnosti

Zaujímavosti

Purple Star Sapphire
Našli NAJDRAHŠÍ kameň planéty? Unikát za 400 miliónov eur prepisuje SVETOVÉ REKORDY: Majitelia ho museli ROKY TAJIŤ!
Zaujímavosti
Má 88 rokov a
Má 88 rokov a hovorí to otvorene: TOTO je najväčšie TABU starších ľudí! Zabudnite na štrikovanie, skočte do postele
Zaujímavosti
Ako bez lekárskych vyšetrení
Ako bez lekárskych vyšetrení spoznať nedostatok bielych krviniek a ako podporiť ich tvorbu
vysetrenie.sk
FOTO Hasičky sa vyzliekli pre
Keď odložili uniformy, všetkým padla sánka: Hasičky ukázali, než by ste čakali! Tajili to aj pred partnermi
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)

Šport

Carlos Alcaraz – Alexander Zverev: Online prenos zo semifinále Australian Open 2026
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev: Online prenos zo semifinále Australian Open 2026
Muži
VIDEO Famózny Slafkovský vyrovnal svoje maximum v NHL! Podieľal sa na demontáži Colorada
VIDEO Famózny Slafkovský vyrovnal svoje maximum v NHL! Podieľal sa na demontáži Colorada
Juraj Slafkovský
VIDEO Dramatické finále, ktorému nechýbalo vôbec nič: Toto sa na Australian Open nestalo 37 rokov
VIDEO Dramatické finále, ktorému nechýbalo vôbec nič: Toto sa na Australian Open nestalo 37 rokov
Štvorhra
Viktoria Plzeň vyrabovala ďalší silný klub, Greifov Lyon dosiahol v Európe obrovský úspech
Viktoria Plzeň vyrabovala ďalší silný klub, Greifov Lyon dosiahol v Európe obrovský úspech
Európska liga

Auto-moto

FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy

Kariéra a motivácia

Rodičovský dôchodok má novú podobu: Komu a ako môžete poslať až 7 % zo svojich daní?
Rodičovský dôchodok má novú podobu: Komu a ako môžete poslať až 7 % zo svojich daní?
Aktuality
Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Kariérny rast
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
Kariérny rast
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Tradičné jedlá
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Výber receptov

Technológie

70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Technológie
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Armádne technológie
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Umelá inteligencia
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!

Pre kutilov

Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Nábytok
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zo Slovenska na svetové móla: Kinga Puhová predvádza s ikonickými topmodelkami a prezrádza, ako sa sama udržiava v TOP forme
Slovenské celebrity
Zo Slovenska na svetové móla: Kinga Puhová predvádza s ikonickými topmodelkami a prezrádza, ako sa sama udržiava v TOP forme
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vlak Žilina
Domáce
Ďalší incident na železnici: Dva rýchliky sa ocitli na rovnakej koľaji proti sebe!
Nezrovnalosti pri energopomoci: Systém
Domáce
Nezrovnalosti pri energopomoci: Systém naráža na limity! Niektorým šeky neprišli alebo boli zle adresované
Nová VLNA podvodov, veľké
Domáce
Nová VLNA podvodov, veľké VAROVANIE polície! V TOMTO sú nebezpečné: Pamätajte na jedno PRAVIDLO
Alexander Stubb
Zahraničné
Jasné slová európskeho lídra: NATO vyhráva! Ostro sa pustil do Putina, TOTO si o ňom myslí

Ďalšie zo Zoznamu