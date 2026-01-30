Slávna speváčka NESKLAMALA ani tentoraz: Dobrý den, kozy ven!

LOS ANGELES - Svetová premiéra očakávaného filmu Wuthering Heights sa zmenila na módny šok. Švédska speváčka Tove Lo dorazila na červený koberec v outfite, ktorý nechal len minimum priestoru pre fantáziu. Dobrý den, kozy ven!
Švédska speváčka, skladateľka a hudobníčka Tove Lo opäť nesklamala. Na svetovú premiéru filmu Wuthering Heights v ikonickom losangeleskom kine TCL Chinese Theatre dorazila v outfite, ktorý nenechal nikoho chladným. Namiesto noblesnej večernej róby, aká sa na podobné podujatie patrí si obliecť, zvolila model, ktorý by sa viac hodil na pláž alebo extravagantnú afterparty.
Na červenom koberci sa objavila v takmer nahom outfite, v ktorom látka zohrávala skôr praktickú úlohu. Na sebe mala čipkované šaty, ak sa to dá nazvať šatami. A pod nimi nemala nič, len nohavičky. „Dobrý den, kozy ven," bolo zrejme heslo jej dňa. Nejde pritom v jej prípade o neobvyklý pokus ako zaujať. Aj v minulosti zakaždým servírovala svoje prsia ako na bežiacom páse.
