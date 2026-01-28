Šok počas diskusie! Kongresmanka Omarová bola terčom útoku neznámeho muža

MINNEAPOLIS - Členka americkej Snemovne reprezentantov Ilhan Omarová sa v utorok počas diskusie s voličmi v meste Minneapolis stala terčom útoku neznámeho muža, ktorý ju posprejoval neznámou látkou. Útočníka prítomní zrazili na zem a zakrátko vyviedli z miestnosti. Informuje o tom agentúra AP.
Stretnutie s voličmi sa konalo v jednom z komunitných centier. K útoku došlo po tom, čo Omarová vyzývala na zrušenie Imigračného a colného úradu (ICE) a odstúpenie ministerky vnútornej bezpečnosti USA Kristi Noemovej. Podľa Omarovej slov „ICE nie je možné reformovať“.
Muža, ktorý vyskočil spomedzi divákov, spacifikovali prítomní. Omarová po jeho vyvedení z miestnosti pokračovala v prejave a diskusii s voličmi. Podľa médií zrejme nebola vážne zranená. Polícia a ďalšie orgány zatiaľ neoznámili, o akú látku išlo, ani či bol útočník zadržaný a či voči nemu boli vznesené obvinenia. K incidentu sa zatiaľ nevyjadril ani Biely dom.
AP pripomenula, že prezident USA Donald Trump Omarovú v posledných mesiacoch opakovane ostro kritizoval a hovoril o nej aj v utorok počas prejavu v štáte Iowa. Útok na Omarovú už medzičasom odsúdili viacerí zákonodarcovia vrátane republikánskej kongresmanky Nancy Maceovej, ktorá zdôraznila, že fyzické útoky na volených predstaviteľov sú neprípustné.
Incident nastal v čase rastúceho napätia v súvislosti s imigračnou politikou a tragickými prípadmi, keď agenti ICE v Minneapolise smrteľne postrelili dvoch ľudí. Tieto kauzy vyvolali zo strany verejnosti ostrú kritiku a požiadavky na zmenu prístupu úradov. Omarová tieto udalosti označila za dôsledok „militarizovaného prístupu k migrácii“ a vyzvala na systémové zmeny.
Ilhan Omarová je americká politička somálskeho pôvodu. V Snemovni reprezentantov USA zastupuje štát Minnesota. Patrí k progresívnemu krídlu Demokratickej strany a je členkou neformálnej platformy zákonodarcov známej ako The Squad. Presadzuje dostupnejšie zdravotníctvo a školstvo, zvýšenie minimálnej mzdy a zníženie výdavkov na obranu. V roku 2023 bola pre svoje politické postoje odvolaná z výboru Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci.