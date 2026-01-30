AKTUÁLNE Dráma v Pezinku: Bombic na súde, dostavila sa aj Romana Tabáková, po týchto slovách senátu prišli SLZY!

PEZINOK - Aj v piatok 30. januára sú všetky objektívy nasmerované na súdne pojednávanie v Pezinku. Pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa tam totiž postavil z extrémizmu obžalovaný Daniel Bombic. Tento internetový aktivista čelí mnohým obvineniam a na súde má pravidelne podporovateľov z verejného a aj politického života. Tentokrát prišiel aj syn legendárneho a bývalého šéfa SNS zo Žiliny a nechýbala ani europoslankyňa za Smer-SSD.
VIDEO Bombic počas pojednávania na súde v Pezinku:
Aktualizované 10:32
Na súd do Pezinka prišla Bombica podporiť aj niekdajšia poslankyňa Romana Tabáková. Tá sa po vyhlásení prestávky a oznámení senátu o tom, že rozsudok si verejnosť vypočuje po 15:00 hodine rozplakala a po boku europoslankyne Laššákovej sa vybrali z pojednávacej miestnosti preč.
Bývalú poslankyňu uprostred silných emócii podporovala europoslankyňa Judita Laššáková zo Smeru. Tá jej dokonca požičala svoje slnečné okuliare.
Tabáková si ešte predtým celý priebeh pojednávania natáčala na mobil.
Bombica prišla podporiť Laššáková aj Slota
Na pojednávaní s Danielom Bombicom, obžalovaným z extrémistických trestných činov, sa v piatok 30. januára objavili europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SSD) ale aj syn Jána Slotu Pavol Slota, ktorý vedie svoju vlastnú stranu DOMOV - národná strana.
Pozrite si ďalšie zábery z piatkového pojednávania v Pezinku s Bombicom:
Sudcovia už vo štvrtok vykonali viacero dôkazov. Išlo napríklad o znalecký posudok z odboru kriminalistickej informatiky či videá, v ktorých mal Daniel Bombic podľa obžaloby podnecovať k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti či nebezpečne elektroniky obťažovať. Na štvrtkovom pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku vypovedal aj znalec.
Z extrémizmu obžalovaný Bombic prišiel opäť vysmiaty a v dobrej nálade
Toto pojednávanie pokračuje aj v piatok 30. januára a verejnosť s napätím očakáva, či sa Bombic dostane alebo nedostane na slobodu. Stále však pôjde len o rozsudok prvostupňového súdu a hlavné slovo bude mať až Najvyšší súd SR.
V minulosti boli na Daniela Bombica vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Obžalobu na Daniela B. podal prokurátor začiatkom júla 2025.