Ďalší incident na železnici: Dva rýchliky sa ocitli na rovnakej koľaji proti sebe! Reakcia ZSSK

BRATISLAVA - Na našich železniciach došlo k ďalšiemu incidentu, ktorý mohol mať vážne následky. V Bratislave sa vo štvrtok večer na jednej koľaji ocitli naraz dva rýchliky.
K udalosti malo prísť medzi stanicami Bratislava-Vinohrady a Hlavnou stanicou. Podľa stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR bola v úseku obmedzená doprava z dôvodu jazdy dvoch vlakov proti sebe. Konkrétne išlo o rýchliky R 10737 a R 10734. V prípade druhého z vlakov malo dôjsť k prejdeniu návesti “Stoj”.
"Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) potvrdzuje, že v stredu večer došlo v úseku Bratislava – Vinohrady k mimoriadnej udalosti, pri ktorej rušňovodič vlaku R 10737 prešiel návesť „Stoj“. V dôsledku toho sa na trati krátkodobo ocitli dva vlaky proti sebe. Vlaky boli od seba v bezpečnej vzdialenosti, cca 4 km," uviedla ZSSK.
K zrážke nedošlo. Prevádzka bola okamžite zastavená a situácia bola vyriešená v súlade s platnými bezpečnostnými postupmi. Cestujúci ani zamestnanci neutrpel zranenia.
Dotknutý vlak bol rýchlik ZSSK vedený klasickou súpravou. železničná spoločnosť vysvetlila, že hnacie vozidlo je vybavené systémom ETCS, v predmetnom úseku trate však systém ETCS nie je v prevádzke, a preto nemohol do jazdy vlaku aktívne zasiahnuť.
"Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom prešetrovania. ZSSK v spolupráci s manažérom infraštruktúry preveruje všetky okolnosti udalosti, vrátane technických a prevádzkových aspektov. Do ukončenia vyšetrovania nie je možné robiť definitívne závery," dodali.