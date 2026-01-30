Tragédia v Brazílii! Chlapec (†13) neprežil útok žraloka! Na pláži pritom platili výstrahy

BRAZÍLIA - Pri útoku žraloka na pláži na východnom pobreží Brazílie vo štvrtok zahynul 13-ročný chlapec, uviedla vo vyhlásení tamojšia vláda. Informuje o tom agentúra AFP.
K útoku došlo pri pobreží pláže Chifre v brazílskom štáte Pernambuco, uviedol Štátny výbor pre monitorovanie incidentov so žralokmi (CEMIT). Chlapca previezli do nemocnice, no svojim zraneniam podľahol, dodal CEMIT. Varovania pred žralokmi boli vydané pre desiatky pláží pozdĺž tyrkysového pobrežia Pernambuco, pričom až štyri takéto varovania boli vydané pre návštevníkov pláže Chifre.
CEMIT však uviedol, že po smrti chlapca ešte viac posilní monitorovanie žralokov a obnoví pozastavený program sledovania týchto dravcov pomocou mikročipov. Od roku 1992 zaznamenali úrady v tomto brazílskom štáte vyše 80 útokov žralokov, z ktorých sa až 26 skončilo smrťou.