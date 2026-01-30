Polícia vyhlásila pátranie po 79-ročnom Františkovi z Bratislavy: Odišiel na neznáme miesto a už sa neozval

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Polícia pátra po nezvestnom 79-ročnom Františkovi Ostrackom z Bratislavy. Naposledy ho videli 29. januára o 14.30 h na Gessayovej ulici v Bratislave. Odtiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Muž má 167 centimetrov, je strednej postavy, má prešedivené krátke vlasy a je zhrbený. Oblečenú mal béžovú páperovú bundu, čiernu čiapku a zimné tmavohnedé topánky, priblížila Bartošová.
František Ostracký (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.