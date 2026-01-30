Fínske úrady v strehu! V ovzduší namerali rádioaktívny mangán aj kobalt: Ľudia majú strach z úniku

HELSINKI - Vo vzorkách ovzdušia vo Fínsku boli zistené malé množstvá rádioaktívnych látok, oznámil v piatok tamojší úrad pre radiáciu a jadrovú bezpečnosť (STUK) s tým, že pre zdravie ľudí alebo životné prostredie nepredstavujú žiadnu hrozbu. Informuje o tom agentúra Reuters.
Veľmi malú koncentráciu rádioaktívnych častíc zaznamenali pri odbere zo vzduchu medzi 12. až 19. januárom v rôznych častiach Fínska. Vo vzorkách v meste Rovaniemi na severe krajiny našli rádioaktívny mangán, železo a kobalt, zatiaľ čo vzorka z východofínskeho Kuopia obsahovala len kobalt. V Imatre na juhovýchode pri hraniciach s Ruskom okrem zmienených troch prvkov zachytili aj prítomnosť nióbu.
STUK podotkol, že vo viacerých prípadoch zdroj rádioaktivity ani nie je možné určiť, vylúčil však, že tentoraz by za tým mohli byť fínske jadrové elektrárne. Do ovzdušia sa ale rádioaktívne látky podľa vyhlásenia môžu uvoľniť napríklad aj počas údržby. V širšom regióne sa nachádza hneď viacero jadrových reaktorov. Okrem Fínska ich má tiež Švédsko a Rusko.