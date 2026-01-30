Posledné tri celebrity, ktoré sa vrátia na parket Let's Dance: Tieto mená by ste čakali?

BRATISLAVA - Na tanečný parket sa vracajú niekdajšie hviezdy projektu. Markíza oznámila mená posledných troch finalistov, ktorí sa budú znovu zvŕtať na parkete.
Štart obľúbenej tanečnej šou Let's Dance sa blíži, prvé kolo jedenástej série zhliadneme 8. marca. Na parkete sa v tejto sérii stretnú tí najlepší z najlepších, teda hlavne víťazi predošlých sérií či herci a moderátori, ktorí sa umiestnili na druhom mieste. Zatiaľ boli zverejnené mená doterajších víťazov ako Juraj Mokrý (3.séria), Nela Pocisková (4.séria), Vlado Kobielsky (6.séria), Ján Koleník (7.séria), Jakub Jablonský (9.séria), Kristián Baran (10.séria), či Gabriela Marcinková, ktorá v 8. sérii obsadila druhé miesto.
Voľné boli teda ešte posledné tri miesta. Na prvých priečkach sa v minulosti ocitli ešte Zuzana Fialová, Michaela Čobejová, Janka Hospodárová či Janka Kovalčiková, ktorej meno však už Markíza oznámila na moderátorskom poste. „Na ďalšiu veľkolepú jubilejnú sériu sa mimoriadne teším. Stretnú sa tam tanečné aj osobnostné esá a rovnako tak sa teším aj na Adama. V takejto situácii sme sa spoločne ešte nestretli,“ vyjadrila sa Kovalčiková po oficiálnom oznámení mien moderátorskej dvojice, ktorú tento rok bude tvoriť s Adamom Bardym.
Ktoré tri mená teda doplnia zostavu tanečníkov v Let's Dance? Je to bývalá kráľovná tanečného parketu Janka Hospodárová, víťazka 5. série, ako aj herečky, ktoré obsadili druhé miesto v tanečnej šou - Petra Polnišová (3.séria) a Zuzana Porubjaková (10.séria).
Moderátorka Janka Hospodárová sa na návrat do tanečnej šou veľmi teší. „Návrat do Let's dance je pre mňa novým krásnym dobrodružstvom. Teším sa už len z tréningov. Pred 15 rokmi som v ňom tancovala prvý raz a tie tri mesiace hodnotím ako moje najšťastnejšie obdobie v Markíze.“
Pre Petru Polnišovú je to návrat ešte po viacerých rokoch. „Je to už 17 rokov, odkedy som bola prvýkrát v Let’s Dance. Vtedy som bola najmladšia, dnes som jedna z najstarších. Bola to iná doba, takmer iné storočie, aj podmienky boli odlišné, takže je to pre mňa veľká novota. Prakticky som sa musela všetko učiť od začiatku Je to ale nádherné prekročenie svojej komfortnej zóny a už teraz je to pre mňa nádherný a silný zážitok.“
Nuž a tanečné topánky Zuzky Porubjakovej ešte nestihli veľmi "zapadnúť prachom". „Je to pre mňa opäť veľká výzva a som rada, že to môžem zažiť druhý krát. Veľmi sa teším.“