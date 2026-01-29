Obrovská rodinná tragédia: Pod tromi synmi sa prelomil ľad a utopili sa! Matka im nedokázala pomôcť

BONHAM - Nevinná hra pri jazere sa zmenila na nočnú moru. Na severe Texasu zahynuli traja malí bratia, keď sa pod nimi prelomil ľad. Ich matka sa ich snažila zachrániť, no proti mrazivej vode bola bezmocná.
Osudný krok na tenký ľad
Pokojnú komunitu v meste Bonham zasiahla v pondelok tragédia, akú si len ťažko dokážu predstaviť aj záchranári. Traja bratia vo veku šesť, osem a deväť rokov sa hrali pri jazere neďaleko domu, kde rodina dočasne bývala. Stačil jediný okamih a tenká ľadová vrstva povolila.
Úrady nezverejnili mená detí, ale rodinní príslušníci ich identifikovali ako šesťročného Howarda Dossa, osemročného Kaleba Dossa a deväťročného EJ Dossa.
Podľa informácií, ktoré priniesla BBC, najmladší z chlapcov vkročil na zamrznutú hladinu ako prvý. Ľad sa okamžite prelomil a dieťa zmizlo v ľadovej vode. Starší bratia neváhali ani sekundu a vrhli sa za ním – no pod nimi sa ľad prelomil rovnako.
Matka bojovala do posledných síl
Na nešťastie upozornila matku ich sestra, ktorá v panike utekala do domu a kričala o pomoc. Cheyenne Hangaman vybehla k jazeru a bez zaváhania vošla do vody. Ľad sa jej však lámal pod nohami a mráz jej rýchlo bral sily.
„Musela som sa pozerať, ako bojujú o život, a nemohla som im pomôcť. Boli traja a ja sama,“ opísala neskôr otrasená žena chvíle, ktoré sa jej navždy vryli do pamäti.
Situácia sa zmenila až vo chvíli, keď jej krik začul sused – tréner amerického futbalu zo školy, ktorú chlapci navštevovali. Pomocou lana sa mu podarilo matku vytiahnuť z vody a zabrániť ďalšej tragédii.
Záchrana prišla neskoro
Na miesto dorazili záchranári aj susedia. Dvoch starších chlapcov vytiahli z jazera a previezli do nemocnice, no napriek snahe lekárov ich životy zachrániť nedokázali. Telo najmladšieho dieťaťa našli potápači až neskôr po rozsiahlej pátracej akcii.
Rodina prišla v jediný deň o tri deti.
Sny, ktoré sa už nenaplnia
Matka opisuje synov ako deti plné radosti a plánov. Najstarší sníval o kariére v americkom futbale, prostredný miloval hudbu, tanec a spev. Najmladší bol podľa jej slov tým, kto vždy dokázal rozosmiať celé okolie.
Škola, ktorú chlapci navštevovali, vydala vyhlásenie o hlbokom zármutku a oznámila, že pre žiakov aj zamestnancov zabezpečila psychologickú pomoc.
Zima berie ďalšie obete
Tragédia v Texase je súčasťou širšej série nešťastí, ktoré v Spojených štátoch spôsobili extrémne zimné podmienky. Podľa doterajších údajov si silná vlna mrazov vyžiadala už viac ako 60 obetí a tisíce domácností stále zápasia s výpadkami elektriny.
Na záver matka adresovala verejnosti jednoduchý, no silný odkaz: "Pevne objímajte svoje deti a nikdy im nezabudnite povedať, ako veľmi ich milujete."