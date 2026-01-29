Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!

BRATISLAVA - Helena Vondráčková patrí k speváčkam, ktorých hlas sa do filmov vracia znova a znova – a najnovšie to bude v komédii Braňa Mišíka s názvom Šviháci! V tej zaznie legendárna Dlouhá noc, ktorá má už roky jedinečný dar - pesničku má rád každý. A vie to aj samotná speváčka!
Hit, ktorý si ľudia pospevujú roky, je podľa Heleny Vondráčkovej už dávno viac než len pesnička v repertoári. „Dlouhá noc patrí do môjho repertoáru ako životného, tak pesničkového a je to megahit, ktorý oslovil nielen mňa, keď som dostala ponuku, ale všetkých ľudí, ktorí tú pieseň zbožňujú a dovádza ich k šialenstvu… a nielen u nás, ale po celom svete,“ prezrádza s úsmevom legendárna speváčka. A čím to je, že filmári po nej siahajú zas a znova? „Chytľavá melódia, skvelý text, ktorý vzbudzuje v ľuďoch radosť a temperament.“
No a keď už je reč o komédii Šviháci, tá si práve na šarme "pánskej jazdy" zakladá – dej sa odohráva v kúpeľnom prostredí Piešťan i hotela Thermia Palace a tvorcovia stavili na humor, vzťahy a situácie, ktoré sú poriadne zamotané. A samozrejme, že aj okolo speváckej divy sa krútilo mužov až-až. „Áno, ja som mala celkom dosť švihákov,“ zasmiala sa.
A čo musí mať chlap, aby si to označenie zaslúžil? Speváčka rozhodne netrochárila a spustila celkom slušný zoznam: „Musí ma niečím priťahovať, musí mať charizmu, musí byť pekný, vysoký, musí mať vtip… ja mám toľko prianí…“ dodala so smiechom Helena, ktorá však zároveň poukazuje na to, že dnes sú muži predsa len iní ako v časoch jej mladosti. „Iná generácia to určite je, ale ja si myslím, že každá generácia má svoje milieu, ktoré ženy priťahuje, takže ja by som to neselektovala.“ Speváčka však jedným dychom dodala aj to, čo by podľa nej muž mal vedieť v každej dobe a za každých okolností!