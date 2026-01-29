Michalovce získali 3,6 milióna na moderný zber odpadu: Minister Taraba sľubuje čistejšie mesto a menej skládok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil spoločne s primátorom mesta Michalovce Miroslavom Dufincom podpísanie zmluvy, ktorá umožní využiť mestu viac ako 3,6 milióna eur z eurofondov na zavedenie systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu z domácností. Vďaka zavedeniu efektívneho systému sa zníži množstvo celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu o 430 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach.
Ministerstvo životného prostredia SR pod Tomášom Tarabom finančne podporuje efektívne odpadové systémy naprieč celým Slovenskom, ktoré zabezpečia ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi. „Envirorezort pod mojim vedením pokračuje v podpore zmysluplných projektov, ktoré prispievajú k zdravšiemu životnému prostrediu a zároveň prinášajú konkrétne úžitky ľuďom na Slovensku. A to tak v oblasti budovania kanalizácií či vodovodov, ako aj v oblasti narábania s odpadmi. Preto som rád, že významným spôsobom modernizujeme to, čo tu už dávno malo byť vybudované,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.
Vďaka podpore váženého množstvového zberu v Michalovciach sa očakáva zníženie celkovej produkcie odpadu na jedného obyvateľa o takmer 16 kilogramov ročne. Z celkových výdavkov projektu na úrovni 4 miliónov eur bude mesto financovať iba výdavky na úrovni 320-tisíc eur.
Súčasťou zavedenia systému bude vybudovanie uzamykateľných stojísk na všetkých sídliskách, optimalizácia ich počtu a s na základe analýzy aj uskutočnenie účinnej informačnej kampane pre obyvateľov mesta. Vďaka projektu sa budú v meste zbierať reálne adresné hmotnosti odpadu aj zo sídlisk, teda lokalít bytových domov. V súčasnosti Michalovce zberajú adresne hmotnosti odovzdaného komunálneho odpadu na všetkých lokalitách s rodinnými domami. Vzhľadom na otvorenosť kontajnerových stojísk a odpadovú turistiku v meste však doteraz nebolo možné takýto systém zaviesť aj na sídliskách s bytovými domami.
„Chcem poďakovať podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi za podporu nášho projektu. Po realizácii projektu bude, podľa našich odhadov, do množstvového zberu zapojených viac ako 27-tisíc obyvateľov bytových domov, vďaka čomu sa množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na obyvateľa zníži o takmer 16 kilogramov ročne. Ďakujem všetkým, ktorí už dnes triedia a berú túto tému vážne. Verím, že ich bude čoraz viac. Spoločne môžeme dokázať, že Michalovce sú mestom, ktoré myslí dopredu a koná zodpovedne,“ uzavrel primátor mesta Michal Dufinec.
Projekt zavedenia váženého množstvového zberu odpadu v Michalovciach by mal dokončený do decembra 2027.