Keď odložili uniformy, všetkým padla sánka: Hasičky ukázali, než by ste čakali! Tajili to aj pred partnermi

ZICHOV - Dobrovoľné hasičky z malej obce na západe Čiech šokovali okolie netradičným projektom. Prekonali hanbu, odložili spodnú bielizeň a nechali sa nafotiť v sérii intímnych, no vkusných záberov. Prečo sa ženy vo veku od 30 do vyše 70 rokov rozhodli pre takýto krok a čo za tým v skutočnosti stojí?
Do fotografovania sa postupne zapojilo štrnásť členiek zboru. Najmladšia mala 30 rokov a najstaršia viac než 70. Ako uviedla Bohdana Štýsová, hranicu toho, do akej miery chcú v intímnosti zájsť, ponechali na fotografke. „Skutočne sme sa jej odovzdali do rúk. Niekedy sme si hovorili, že niektoré pózy sú už možno cez čiaru. Fotky však nie sú nijako dráždivé ani vyzývavé. Predovšetkým sme chceli, aby bolo vidieť, že sme hasičky. Že sa tam objaví nejaká vráska alebo bruško, vôbec nevadí,“ vysvetlila pre portál Novinky.cz.
Prvé fotografovanie sprevádzal u všetkých ostych, najmä v momente, keď sa mali ženy navzájom pred sebou vyzliecť. „Po niekoľkých minútach nás však fotografka do toho vtiahla tak, že potom sme sa už vôbec nestydeli. V hlave sme stále mali dôvod, prečo a pre koho to robíme,“ dodala Štýsová.
Prekvapenie pre všetkých
Kalendár prvýkrát predstavili začiatkom roka na miestnom hasičskom bále. „Bolo to pre všetkých prekvapenie, vrátane našich partnerov, pretože sme to pred nimi celé držali v tajnosti. Nikto nič také nečakal,“ spomína hasička. Kalendár je v predaji za 500 korún (niečo cez 20 eur) a všetky vybrané prostriedky putujú na podporu pacientov s nevyliečiteľnou chorobou ALS. „Rozkričalo sa to a počas dvoch týždňov sme ich predali viac než sto kusov. Peniaze z predaja idú celé na účet, my si z toho neberieme ani korunu. Reakcie sú zatiaľ len pozitívne,“ uzavrela Štýsová.