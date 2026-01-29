Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Keď odložili uniformy, všetkým padla sánka: Hasičky ukázali, než by ste čakali! Tajili to aj pred partnermi

Hasičky sa vyzliekli pre dobročinnú vec. Zobraziť galériu (2)
Hasičky sa vyzliekli pre dobročinnú vec. (Zdroj: SDH Zichov)
© Zoznam/ © Zoznam/

ZICHOV - Dobrovoľné hasičky z malej obce na západe Čiech šokovali okolie netradičným projektom. Prekonali hanbu, odložili spodnú bielizeň a nechali sa nafotiť v sérii intímnych, no vkusných záberov. Prečo sa ženy vo veku od 30 do vyše 70 rokov rozhodli pre takýto krok a čo za tým v skutočnosti stojí?

Do fotografovania sa postupne zapojilo štrnásť členiek zboru. Najmladšia mala 30 rokov a najstaršia viac než 70. Ako uviedla Bohdana Štýsová, hranicu toho, do akej miery chcú v intímnosti zájsť, ponechali na fotografke. „Skutočne sme sa jej odovzdali do rúk. Niekedy sme si hovorili, že niektoré pózy sú už možno cez čiaru. Fotky však nie sú nijako dráždivé ani vyzývavé. Predovšetkým sme chceli, aby bolo vidieť, že sme hasičky. Že sa tam objaví nejaká vráska alebo bruško, vôbec nevadí,“ vysvetlila pre portál Novinky.cz.

Hasičky sa vyzliekli pre dobročinnú vec.
Zobraziť galériu (2)
Hasičky sa vyzliekli pre dobročinnú vec.  (Zdroj: SDH Zichov)

Prvé fotografovanie sprevádzal u všetkých ostych, najmä v momente, keď sa mali ženy navzájom pred sebou vyzliecť. „Po niekoľkých minútach nás však fotografka do toho vtiahla tak, že potom sme sa už vôbec nestydeli. V hlave sme stále mali dôvod, prečo a pre koho to robíme,“ dodala Štýsová.

Austrálski hasiči to opäť rozpálili: FOTO HORÚCI kalendár plný polonahých mužov a roztomilých zvierat pre dobrú vec! Prečítajte si tiež

Austrálski hasiči to opäť rozpálili: FOTO HORÚCI kalendár plný polonahých mužov a roztomilých zvierat pre dobrú vec!

Prekvapenie pre všetkých

Kalendár prvýkrát predstavili začiatkom roka na miestnom hasičskom bále. „Bolo to pre všetkých prekvapenie, vrátane našich partnerov, pretože sme to pred nimi celé držali v tajnosti. Nikto nič také nečakal,“ spomína hasička. Kalendár je v predaji za 500 korún (niečo cez 20 eur) a všetky vybrané prostriedky putujú na podporu pacientov s nevyliečiteľnou chorobou ALS. „Rozkričalo sa to a počas dvoch týždňov sme ich predali viac než sto kusov. Peniaze z predaja idú celé na účet, my si z toho neberieme ani korunu. Reakcie sú zatiaľ len pozitívne,“ uzavrela Štýsová.

Viac o téme: KalendárHasičkyAkty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Taraba z peňazí ministerstva
Taraba z peňazí ministerstva podporil revitalizáciu košického magistrátu
Domáce
Váš obľúbený lepeňák vám
Váš obľúbený lepeňák vám potichu ničí srdce: TOTO v šunke a saláme zvyšuje riziko infarktu! Dávate si ho na desiatu aj vy?
Zaujímavosti
Nejde len o kazy!
Nejde len o kazy! Lekári varujú: Ak zanedbáte TÚTO rannú rutinu, koledujete si o CUKROVKU a ZÁPAL v tele
Zaujímavosti
Lekári si mysleli, že
Lekári si mysleli, že operujú nádor: Keď uvideli, čo v sebe žena nosila 56 rokov, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Strede nad Bodrogom vybudujú kanalizáciu v hodnote 20 miliónov eur
V Strede nad Bodrogom vybudujú kanalizáciu v hodnote 20 miliónov eur
Správy
SFZ bola dočasne pozastavená spôsobilosť prijímať verejné prostriedky
SFZ bola dočasne pozastavená spôsobilosť prijímať verejné prostriedky
Šport
TK Činohry SND k premiére nového predstavenia Watsonovci
TK Činohry SND k premiére nového predstavenia Watsonovci
Správy

Domáce správy

FOTO Vodič v Cinobani nezvládol
Vodič v Cinobani nezvládol zákrutu a zničil elektrický stĺp! Orientačný test na drogy mal pozitívny
Domáce
Zvrat v prípade čurillovcov:
Zvrat v prípade čurillovcov: Advokát Kubina potvrdil, že kľúčového svedka obvinili z krivej výpovede
Domáce
Tomáš Taraba
Taraba ohlásil miliónovú investíciu na východe: Nová kanalizácia pri Tokaji ochráni vodu a pomôže tisícom ľudí
Domáce
Polícia zadržala päticu v Bratislavskom kraji: Za drogovú činnosť im hrozí až doživotie
Polícia zadržala päticu v Bratislavskom kraji: Za drogovú činnosť im hrozí až doživotie
Bratislava

Zahraničné

Rozuzlenie záhady na Jadrane:
Rozuzlenie záhady na Jadrane: Zmiznutého Čecha mal pod hladinou mora pochovať Slovák 31 dierami do trupu lode!
Zahraničné
FOTO Fico u Macrona v
Fico u Macrona v Paríži: Viac ako dve hodiny za zatvorenými dverami! O čom sa v skutočnosti radili?
Zahraničné
Premiér spolkovej krajiny Porýnie-Falcko
Obrovský politický škandál: Štátny úradník mal 12 rokov platenú dovolenku! TOTO počas nej robil
Zahraničné
Portugalsko po údere níže
Portugalsko po údere níže Kristin vyhlásilo núdzový stav: Silný vietor zabíjal a ničil elektrické vedenia
Zahraničné

Prominenti

Alexander Bárta a Juraj
Už dlho sa o ničom nehovorilo? O tom, čo počas nakrúcania spravil Bárta, sa bude!
Domáci prominenti
Marc Anthony
57-ročný Marc Anthony si nedá pokoj: Na ceste je dieťa s poradovým číslom... To je BOREC!
Zahraniční prominenti
Sľúbené vyjadrenie Borárosa: Snúbenec
Sľúbené vyjadrenie Borárosa: Snúbenec ju dostal do HROBU a... Drsný odkaz rodine!
Domáci prominenti
Posledná rozlúčka s Monikou
Posledná rozlúčka s Monikou Jákliovou (†31): Utrápená mama a... Boráros sa pri rakve rozplakal
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Hasičky sa vyzliekli pre
Keď odložili uniformy, všetkým padla sánka: Hasičky ukázali, než by ste čakali! Tajili to aj pred partnermi
Zaujímavosti
Prišli si po ženy,
Prišli si po ženy, skončili v krvavej bitke: Kamaráti sa v uličke hriechu v Bangkoku pobili ako zmyslov zbavení!
Zaujímavosti
Klenot Lamanšského prielivu: Na
Klenot Lamanšského prielivu: Na ostrove Sark nejazdia autá a život plynie pomaly
dromedar.sk
Lekári si mysleli, že
Lekári si mysleli, že operujú nádor: Keď uvideli, čo v sebe žena nosila 56 rokov, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)

Šport

Tenisový svet v napätí, Serena Williamsová opäť rozvírila špekulácie: Toto sa ma skutočne pýtate?
Tenisový svet v napätí, Serena Williamsová opäť rozvírila špekulácie: Toto sa ma skutočne pýtate?
WTA
VIDEO Ostrý spor medzi Huliakom a Kováčikom graduje: Minister pozastavil financie pre SFZ!
VIDEO Ostrý spor medzi Huliakom a Kováčikom graduje: Minister pozastavil financie pre SFZ!
Niké liga
Lyžiarky ani nepustili na zjazdovku, organizátori v Crans Montane reagovali na vzniknutú situáciu
Lyžiarky ani nepustili na zjazdovku, organizátori v Crans Montane reagovali na vzniknutú situáciu
Lyžovanie
Dve asistencie jedného muža boli málo: Slovan má za sebou posledný prípravný zápas
Dve asistencie jedného muža boli málo: Slovan má za sebou posledný prípravný zápas
Slovensko

Auto-moto

TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava

Kariéra a motivácia

7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
Kariérny rast
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Tradičné jedlá
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Výber receptov

Technológie

Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Veda a výskum
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Bezpečnosť
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
Veda a výskum
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Aplikácie a hry

Bývanie

Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne

Pre kutilov

Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Nábytok
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mužské výpovede o tom, čo ich na ženách sexuálne priťahuje: Tieto ženy uprednostnia pred ostatnými
Sex
Mužské výpovede o tom, čo ich na ženách sexuálne priťahuje: Tieto ženy uprednostnia pred ostatnými
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rozuzlenie záhady na Jadrane:
Zahraničné
Rozuzlenie záhady na Jadrane: Zmiznutého Čecha mal pod hladinou mora pochovať Slovák 31 dierami do trupu lode!
Fico u Macrona v
Zahraničné
Fico u Macrona v Paríži: Viac ako dve hodiny za zatvorenými dverami! O čom sa v skutočnosti radili?
Premiér spolkovej krajiny Porýnie-Falcko
Zahraničné
Obrovský politický škandál: Štátny úradník mal 12 rokov platenú dovolenku! TOTO počas nej robil
AKTUÁLNE Vysoko smrtiaci Henipavirus
Zahraničné
AKTUÁLNE Vysoko smrtiaci Henipavirus desí svet: Pohotovosť v nemocniciach a letiská spúšťajú kontroly ako za covidu

Ďalšie zo Zoznamu