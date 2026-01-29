Dvojitý BIZARNÝ incident na pumpe: Najskôr šepkajúci muž, potom... Žena v pátraní padla priamo na policajtov

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Mestská polícia v Českých Budějoviciach zasahovala v pondelok večer na čerpacej stanici pri dvoch nezvyčajných incidentoch. Najprv riešili muža, ktorý vystrašil zamestnankyne šepkaním a tvrdil o prenasledovaní agentmi. Potom na nich spadla žena v pátraní.
V pondelok podvečer zasahovala mestská polícia v Českých Budějoviciach na čerpacej stanici v ulici Strakonická pri dvoch nezvyčajných a na seba nadväzujúcich incidentoch. Hliadka bola pôvodne privolaná kvôli obavám o bezpečie zamestnankyne, ktorá bola v prevádzke sama a vystrašil ju postarší muž svojím zvláštnym správaním.
„Zamestnankyňa uviedla, že muž sa jej neustále snažil niečo šepkať do ucha, čo v nej vyvolalo strach,“ opísala situáciu hovorkyňa mestskej polície Věra Školková. Po príchode strážnikov sa muž sám prihlásil a tvrdil, že ho prenasledujú „agenti“ z autobazáru, pretože im nechce predať svoje auto. Na miesto dorazili aj dvaja jeho známi, ktorých telefonicky kontaktoval s tým, že bol napadnutý. Toto tvrdenie sa však nepotvrdilo. Muž odmietol lekárske ošetrenie a rozhodol sa odísť s jedným z kamarátov.
Zdalo sa, že zásah sa tým končí. Opak bol pravdou. Počas riešenia prípadu k strážnikom pristúpila žena, ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Na výzvy nereagovala a z neznámych príčin náhle spadla priamo na zasahujúcich policajtov. Tí ju okamžite zachytili, položili do stabilizovanej polohy a skontrolovali jej životné funkcie.
Až následne sa ukázalo, že po tridsaťročnej žene zo Strakonicka pátra polícia. Strážnici ju preto za asistencie hliadky mestskej polície previezli do českobudějovickej nemocnice, kde si ju prevzala štátna polícia na ďalšie úkony.