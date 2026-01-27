Je to oficiálne! India a EÚ dokončili dlho očakávanú najväčšiu obchodnú dohodu

DILLÍ - India a Európska únia dokončili dlho očakávanú obchodnú dohodu, oznámil dnes indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je najväčšou, akú kedy obe strany uzavreli, prichádza po takmer dvoch desaťročiach prerušovaných rokovaní a v čase, keď sa India aj EÚ snažia znížiť závislosť od premenlivých vzťahov so Spojenými štátmi, pripomínajú agentúry.
Podľa Módího dohoda prinesie významné príležitosti pre 1,4 miliardy obyvateľov Indie aj milióny ľudí v Európe. Dodal, že zahŕňa približne 25 percent globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) a zhruba tretinu svetového obchodu.
"Včera (v pondelok) bola podpísaná veľká dohoda medzi Európskou úniou a Indiou," vyhlásil Módou podľa agentúry Reuters. "Ľudia po celom svete ju budú nazývať matkou všetkých dohôd," dodal. Očakáva sa, že Módi a šéfka Európskej komisie Ursule von der Leyenová na dnešnom spoločnom summite oznámia podrobnosti dohody. K jej formálnemu podpisu má dôjsť po právnom posúdení, ktoré by malo trvať päť až šesť mesiacov, a dohoda by mohla byť implementovaná do jedného roka, uviedol podľa agentúry Reuters indický vládny úradník oboznámený s detailmi záležitosti.
Hodnota vzájomného obchodu medzi Indiou a EÚ v minulom fiškálnom roku, teda za rok do konca marca 2025, predstavovala 136,5 miliardy USD. EÚ pred pár dňami podpísala dôležitú dohodu s juhoamerickým blokom Mercosur a vlani uzavrela obchodné dohody s Indonéziou, Mexikom a Švajčiarskom. India v rovnakom období uzavrela dohody s Britániou, Novým Zélandom a Ománom.