Dráma na diaľnici: Autobus plný ľudí skončil celý v plameňoch! Ostal z neho len vrak

PROSTĚJOV - Na D46 z Prostějova na Vyškov zhorel dnes popoludní autobus. Nikto nebol zranený, evakuovaných bolo 35 ľudí. Škoda sa pohybuje okolo milióna korún, povedal ČTK hovorca hasičov Petr Behal. Požiar diaľkový autobus zachvátil na 17. kilometri diaľnice pri Vranoviciach - Kelčiciach. Pri zásahu záchranných zložiek bola diaľnica najprv uzavretá v oboch smeroch, potom zostával uzavretý ťah na Vyškov. Zhruba od 15:00 je miesto prejazdné jedným pruhom, doplnilo Riaditeľstvo ciest a diaľnic.
Na mieste zasahovali štyri jednotky hasičov. ,,Po príchode jednotiek bol celý autobus v plameňoch. Všetky osoby boli ešte pred naším príchodom evakuované, všetko sa zaobišlo bez zranení," uviedol hovorca hasičov. Pre evakuované išiel z Olomouca náhradný autobus.
Hasiči zasahovali v dýchacej technike a požiar zlikvidovali. ,,Na mieste je tiež vyšetrovateľ príčin požiaru, príčina vzniku požiaru zatiaľ nebola stanovená, predbežná výška škody presiahne jeden milión korún," doplnil hovorca hasičov.