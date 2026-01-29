O slovenský športový klenot je veľký záujem, z Devína do Bratislavy sa v apríli pobeží už 78. raz

Padne opäť šesťtisícová hranica či dokonca aj účastnícky rekord? Počet prihlásených na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava necelé tri mesiace pred štartovým výstrelom, ktorý zaznie v nedeľu 19. apríla o 10.00 h, naznačuje, že spod devínskeho brala by mohla do centra Bratislavy doraziť dokonca opäť rekordná bežecká vlna.
„Náš beh je najstarší na Slovensku a má jedinečnú atmosféru, akú inde nezažijete. Preto pozývam všetkých, aby ju okúsili na vlastnej koži,“ prízvukuje Ladislav Križan, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) i tohto populárneho behu.
Organizátori zo STaRZ a bratislavského magistrátu spustili registráciu už vlani na jeseň, keď prišli s novinkou – kombinovaným štartovným na Silvestrovský beh cez bratislavské mosty 2025 a TIPOS Národný beh Devín – Bratislava 2026. „Tým, ktorí chceli štartovať na oboch podujatiach, sme ponúkli výhodné štartovné, tzv. kombo v cene 40 eur. Využilo ho vyše 400 bežkýň a bežcov,“ hovorí Peter Filo, PR manažér STaRZ.
Na konci januára bolo prihlásených takmer 1100 bežkýň a bežcov, ktorí sa popasujú s približne 11,6 km dlhou traťou a okrem toho ďalších 60 na tzv. malý Devín pre mládež a rekreačných bežcov spod Mosta Lanfranconi do centra hlavného mesta (2,6 km).
Organizátori TIPOS Národného behu Devín – Bratislava 2026 veria, že opäť padne aspoň šesťtisícová hranica ako v najlepších rokoch (2015, 2017, 2018, 2019). Rekordnú účasť zaznamenali v roku 2017 v jubilejnom 70. ročníku. Na štart sa postavilo 6696 bežkýň a bežcov, až 6020 (4265 mužov a 1755 žien) na klasickej trati a z nich len 5 preteky nedokončili. Ďalších vyše šesť stoviek absolvovalo tzv. malý Devín.
Národný beh Devín – Bratislava je najstaršie slovenské športové podujatie, dokonca je o tri roky staršie ako MMM v Košiciach. Ikonický beh sa prvý raz sa uskutočnil 24. apríla 1921 a pretrváva až doposiaľ. Nebyť viacerých prerušení, napríklad v dôsledku II. svetovej vojny či prísne strážených hraníc v ére komunizmu v 50. a 60. rokoch minulého storočia, štartový výstrel by zaznel v tomto roku dokonca už 106. raz! Dátum „narodenia“ Národného behu Devín – Bratislava zaradil Slovenský atletický zväz medzi sedem pamätných dní slovenskej atletiky.
Ak chcete zažiť jedinečnú atmosféru tohto viac ako 100-ročného slovenského bežeckého klenotu, prihláste sa čím skôr. Do 23. marca máte možnosť využiť najvýhodnejšie štartovné v hlavnom behu pre dospelých, ktoré bude dovtedy pri on-line prihláške 26 eur. Neskôr stúpne na 31 a priamo počas prezentácie 17. a 18. 4., ak nebude vypredané, bude štartovné 37 eur. Preto neváhajte, a čím skôr sa na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava prihláste na tomto linku:
Vstupenky na Predpredaj.sk
V rámci registrácie/prihlásenia majú bežci tentoraz možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu 13 eur aj značkové tričko s emblémom pretekov, pre mužov tmavomodré a pre ženy červené. „Každý, kto si tričko z limitovanej edície objedná, dostane ho pri prezentácii 17. alebo 18. 4. v štartovacom balíku,“ pripomína športový riaditeľ pretekov Roman Hanzel.
Vlaňajší 77. ročník senzačne vyhral 22-ročný Gergö Szarka zo Slávie STU Bratislava s náskokom 16 sekúnd pred Keňanom Amosom Kemboiom. V ére samostatnosti od roku 1993 sa stal len šiestym slovenským víťazom. Pred rokom sa na „Devín“ prihlásilo 6243 bežkýň a bežcov, na štart sa napokon postavilo 5717 účastníkov, 5170 na klasickej trati a 547 na tzv. malom Devíne.
Tento počet bol jednoznačne najvyšší od covidovej pandémie, ktorá na dva roky (2020, 2021) prerušila organizovanie podujatia. Po návrate do „normálu“ štartovalo na Národnom behu Devín – Bratislava postupne 1837 (2022), 3873 (2023), 4986 (2024) a 5717 (2025) účastníkov.
Sedemdesiaty ôsmy ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava bude znova súčasťou obľúbeného Bežeckého pohára SAZ pre registrovaných atlétov a práve SAZ bude pod patronátom dlhodobého ambasádora podujatia Mateja Tótha spoluorganizátor detských behov v rámci tzv. malého Devína.
AKO PADALI HRANICE NA NÁRODNOM BEHU DEVÍN – BRATISLAVA
100 ÚČASTNÍKOV (122) – 1933
500 ÚČASTNÍKOV (777) – 1981
1000 ÚČASTNÍKOV (1172) – 1982
2000 ÚČASTNÍKOV (2208) – 1985
3000 ÚČASTNÍKOV (3656) – 1986
4000 ÚČASTNÍKOV (4245) – 1987
5000 ÚČASTNÍKOV (5216*) – 2011
6000 ÚČASTNÍKOV (6171*) – 2015
Poznámka: (*) – započítaní aj účastníci „Malého Devína“ na 2,6 km trati. Historicky najvyšší počet účastníkov na klasickom „Devíne“ bol v roku 2017 – 6020 (4265 mužov a 1755 žien), z nich preteky dokončilo 6015.
Kompletné propozície i ďalšie informácie k 78. ročníku TIPOS Národného behu Devín – Bratislava nájdete na webe: https://bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/starz/podujatia/devin-bratislava