Trump pristál v Zürichu s meškaním: Porucha Air Force One a diskusia o luxusnom lietadle z Kataru

ZÜRICH - Americký prezidentský špeciál Air Force One so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom na palube pristál v stredu vo Švajčiarsku s meškaním pre menšiu elektrickú poruchu na predchádzajúcom lietadle. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Lietadlo s americkým prezidentom pristálo na letisku v Zürichu s približne dvojhodinovým meškaním. Odtiaľ poletí do Davosu, kde bude v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF) rečniť a stretne sa s ďalšími svetovými lídrami.
Americký prezidentský špeciál sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews. Rozhodnutie bolo prijaté po vzlete, keď posádka zistila „menší elektrický problém“ a z opatrnosti sa rozhodla lietadlo obrátiť, informovala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Trump po návrate na Andrewsovu základňu nastúpil do druhého lietadla a pokračoval vo svojej ceste. Dve lietadlá, ktoré sa momentálne používajú ako Air Force One, sú v prevádzke takmer štyri desaťročia - od čias prezidenta Georgea H. W. Busha. Spoločnosť Boeing pracuje na nových modeloch, ale s ich dodávkou mešká.
V máji 2025 minister obrany USA Pete Hegseth prijal od Kataru lietadlo Boeing 747, ktoré bolo Trumpovi ponúknuté, aby ho využíval ako Air Force One. Lietadlo sa momentálne prispôsobuje tak, aby spĺňalo bezpečnostné požiadavky. Tento stroj v hodnote stoviek miliónov dolárov vyvolal v USA debatu o ústavných a etických otázkach, ako aj bezpečnostné obavy týkajúce sa použitia lietadla darovaného cudzincom.