Ak máš na mobile ikonku Telekomu, máš aj najlepšiu sieť na Slovensku. Potvrdili to nezávislé merania

Keď si chceme overiť, aká je v skutočnosti kvalita nášho internetového pripojenia, väčšina z nás urobí to isté – otvorí speedtest.net alebo si spustí aplikáciu Speedtest v mobile. Či už ide o rýchlosť sťahovania, stabilitu siete alebo odozvu pri videohovoroch a online hrách, Speedtest patrí medzi najpoužívanejšie a najdôveryhodnejšie nástroje na meranie kvality mobilného aj fixného internetu na svete. Jeho výsledky nevznikajú v laboratóriách, ale priamo z reálneho používania - presne vtedy, keď sieť potrebujeme najviac.
A práve preto majú tieto dáta takú váhu. Dnes už totiž nejde len o to, či „to ide“, ale či pripojenie dokáže stíhať náš každodenný digitálny rytmus.
Rozhodli milióny testov od ľudí z celého Slovenska
A výsledok týchto miliónov meraní je dnes jasný: Telekom má najlepšiu a najrýchlejšiu mobilnú sieť na Slovensku.
V najnovších Speedtest Awards™, ktoré spoločnosť Ookla® udeľuje na základe meraní od používateľov, získal Slovak Telekom šesť ocenení a stal sa jednotkou v mobilnej aj 5G sieti. Uspel aj v kategórii herného zážitku, kde rozhoduje stabilita a odozva v zlomkoch sekundy.
Ocenenia vychádzajú z viac ako 3,6 milióna reálnych meraní používateľov na Slovensku počas tretieho a štvrtého štvrťroka 2025. Nejde o laboratórne podmienky, ale o každodennú realitu – merania v mestách aj menších obciach, pohyb v teréne, večerné špičky aj náročné dátové situácie. Práve preto majú tieto výsledky vysokú výpovednú hodnotu.
Telekom dosiahol mediánovú rýchlosť sťahovania 152,35 Mbps a v špičkových podmienkach presiahli výsledky hranicu 380 Mbps. Takéto hodnoty sú citeľné nielen pri bežnom surfovaní, ale najmä pri moderných digitálnych službách – od videohovorov a cloudových aplikácií až po streamovanie a online zábavu.
Keď ide o gaming, rozhoduje každá milisekunda
Online hranie patrí medzi najnáročnejšie testy kvality siete. Nestačí vysoká rýchlosť – rozhodujú nízka odozva, stabilita a schopnosť siete reagovať okamžite. Práve preto má ocenenie za najlepší herný zážitok osobitnú váhu. Je potvrdením, že Telekom buduje sieť pripravenú aj na situácie, kde o výsledku nerozhodujú sekundy, ale milisekundy.
„Ocenenia od Ookla sú potvrdením toho, čo je pre zákazníkov najdôležitejšie – že sa môžu na našu sieť spoľahnúť. Či už ide o videohovor, streamovanie alebo hranie hier, chceme, aby mali vždy rýchly a plynulý zážitok,“ povedala Martina Kandera, riaditeľka pre rezidenčný segment Slovak Telekom.
„Získať šesť ocenení Speedtest Awards počas 3. a 4. štvrťroka 2025 je mimoriadny úspech,“ povedal Stephen Bye, prezident a CEO spoločnosti Ookla, divízie Ziff Davis. „Tieto prestížne ocenenia, ktoré sú najlepším dôkazom výkonu siete v reálnych podmienkach, poukazujú na neúnavnú snahu Slovak Telekomu poskytovať na Slovensku najrýchlejšiu a najlepšiu mobilnú aj 5G sieť. Od špičkových rýchlostí v mobilnej a 5G sieti, cez plynulé streamovanie videí a prehliadanie webu, až po najlepší herný zážitok na trhu v mobilnej aj 5G sieti – ich konzistentný výkon nastavuje latku excelentnosti v celom odvetví a sme poctení, že môžeme byť súčasťou ich cesty.“
Najväčšia modernizácia siete v histórii Telekomu
Za dosiahnutými výsledkami stojí aj rozsiahla modernizácia infraštruktúry. Telekom v roku 2025 investoval do siete viac ako 150 miliónov eur a realizoval najväčšiu prestavbu mobilnej siete vo svojej histórii.
Výsledkom je vyššia kapacita, lepšie pokrytie a zároveň aj vyššia energetická efektivita – spotreba elektriny klesla napriek tomu, že zákazníci medziročne preniesli o 30 % viac dát.
Dnes je 5G sieť Telekomu dostupná pre 99,1 % populácie Slovenska a stáva sa bežnou súčasťou každodenného používania. Operátor zároveň nasadil aj technológiu 5G Standalone, ktorá prináša ultranízku latenciu a otvára dvere novým riešeniam v priemysle, bezpečnosti či mediálnych prenosoch.
